El Mirandés permanece como un clásico en Segunda pese a su modestia

Es el humilde de la categoría de plata. El club con menos recursos radicado en una de las ciudades con menos población del fútbol profesional; ... no tiene el nombre en la élite de otros porque nunca ha pisado la Primera División (hace un mes estuvo a punto de conseguirlo) pero, a pesar de todo, se mantiene como uno de los clásicos de Segunda División. Meritazo.

Su objetivo es quedar al menos el decimoctavo cuando arranca cada temporada. Lo vivido en la última ha sido un sueño del que el mirandesismo se despertó en la prórroga de la final y tras decisiones arbitrales discutibles; se ha ganado la simpatía de muchos, aunque también otros miran a los jabatos con recelo por una filosofía que se ve obligado seguir por su modestia y que recibe los calificativos despectivos de algunos. ¿Envidia? ¿Quién le garantiza que con otra 'política' habría permanecido tantos años, ya siete temporadas ininterrumpidas desde el próximo agosto, entre los 42 mejores clubes de España? Nadie.

Sea como fuere, cada campaña que pasa el Mirandés se convierte en más clásico todavía en el fútbol profesional, en concreto por su trayectoria en el segundo peldaño.

Un dato lo demuestra: es el tercer equipo que lleva más cursos consecutivos en Segunda División. Con la que arrancará el próximo 17 de agosto será la séptima seguida, la duodécima de toda su historia. Sólo hay dos adversarios que superan al Mirandés a pesar de estar inmerso en una Liga protagonizada por capitales y por clubes otrora históricos en la máxima categoría.

El Zaragoza, que sigue sin levantar cabeza en lo que para ellos es un pozo, pero que por unas u otras circunstancias acumula trece temporadas consecutivas en Segunda División.

Más que ninguno de los otros 21 equipos, convirtiéndose en el decano de la categoría en solitario, ya que hasta ahora compartía dicho título con el Tenerife, que, tras su descenso, jugará en Primera RFEF la próxima campaña.

Huesca, Eibar y Burgos llevan cinco cada uno; por debajo del equipo jabato

El club aragonés, que ha militado 58 temporadas en Primera División y en cuyo palmarés lucen seis Copas, una Recopa, una Copa de Ferias y una Supercopa de España, sumará a partir de agosto un total de 29 campañas en Segunda; trece de ellas de forma consecutiva, luchando por la permanencia en las cinco últimas y por evitar el descenso a Primera RFEF. Lo que sirve para concienciarse del mérito que tiene el Mirandés.

Le sigue el Sporting, con nueve, otro conjunto que inicia cada curso con el objetivo de ascender o, al menos, de pelar por subir, aunque en algunas campañas, como la anterior, se queda bastante lejos de este propósito. Y a continuación aparece el humilde Mirandés, con siete cursos ininterrumpidos que cumplirá desde el próximo mes.

El Oviedo, que es el que despertó del sueño a los rojillos pese a no demostrar ser superior en la eliminatoria decisiva, se queda con diez al haber logrado el ascenso a la élite. No cuenta por lo tanto. Habría sido el segundo en este escalafón.

El Huesca, el Eibar y el Burgos llevan (con la que viene) cinco campañas cada uno, menos que el equipo de Anduva; el Racing, al que el Mirandés eliminó en el play off, y el Albacete, suman cuatro. Todos ellos con pasado en Primera División (no el actual Burgos), hecho que no puede decir el Mirandés aunque lo mereciese en una última temporada que quedará siempre en el recuerdo.