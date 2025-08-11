El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La dirección deportiva ha sentado las bases del nuevo proyecto y ahora ha de ocupar varias vacantes fundamentales. Avelino Gómez

El Mirandés perfila su nueva columna vertebral

Las oficinas de Francisco Cantera echan humo para cerrar el máximo de operaciones antes del choque en Cádiz

Toni Caballero

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:49

Llegó la semana que todo aficionado rojillo tenía marcada en el calendario desde que toda la ciudad lloró con el equipo en el Estadio Carlos ... Tartiere de Oviedo como cierre a una histórica temporada; pero el Club Deportivo Mirandés todavía tiene bastante trabajo por hacer en el mercado de fichajes, sobretodo en lo que a la parcela ofensiva se refiere. Quedan varias vacantes por cubrir, si bien es cierto que el conjunto de Fran Justo ya cuenta con más mimbres que su antecesor doce meses atrás, cuando Lisci tuvo que afrontar la primera jornada de Liga con 14 jugadores de la primera plantilla, 2 porteros, y Barbu en la rampa de salida justo por detrás de Michelis.

El Mirandés perfila su nueva columna vertebral