El Mirandés perfila su nueva columna vertebral

Llegó la semana que todo aficionado rojillo tenía marcada en el calendario desde que toda la ciudad lloró con el equipo en el Estadio Carlos ... Tartiere de Oviedo como cierre a una histórica temporada; pero el Club Deportivo Mirandés todavía tiene bastante trabajo por hacer en el mercado de fichajes, sobretodo en lo que a la parcela ofensiva se refiere. Quedan varias vacantes por cubrir, si bien es cierto que el conjunto de Fran Justo ya cuenta con más mimbres que su antecesor doce meses atrás, cuando Lisci tuvo que afrontar la primera jornada de Liga con 14 jugadores de la primera plantilla, 2 porteros, y Barbu en la rampa de salida justo por detrás de Michelis.

Así las cosas, por el momento son 12 los jugadores que figuran en la nómina mirandesista para la nueva temporada. Pero, tal y como ha confirmado EL CORREO estas últimas semanas, la idea es superar esta cifra y llegar con el máximo número de soldados a la batalla del Nuevo Mirandilla.

En este escenario, el centrocampista uruguayo, Thiago Helguera está cerrado por el equipo y debería incorporarse al grupo en breve, en guerrero número 13. Llegará a préstamo del sporting de Braga y supone un salto de nivel para la medular rojinegra. El intrnacional sub.20 con Uruguay fue fichado por el cuadro portugués de Nacional el año pasado, a cambió de unos 4 millones de euros. Es un gran amigo de Gonzalo Petit, el nuevo delantero de Anduva, y según varios medios especializados habría sacrificado parte de sus emolumentos para aterrizar en Miranda.

Con las cesiones de la dupla-charrúa, el dibujo de Alfredo Merino va cogiendo forma. La línea defensiva ecuenta hasta con 6 piezas, a la espera de qué ocurre con Juan Gutiérrez, si acaba saliendo al Deportivo Alavés o permanece en el grupo. Aunque todo hace indicar que acabara quedándose en la disciplina rojilla y portando, además, el brazalete de capitán. Esto sería una gran noticia, dada su veteranica y versatilidad en la zaga.

En las últimas jornadas se han reactivado las negociaciones por el húngaro Antal Yaakobishvili. La operación por el central del Girona parecía prácticamente cerrada hace diez días, de hecho se llegó a publicar que el defensa tenía previso viajar a Miranda el lunes 4 de agosto para sellar su nuevo contrato, pero la cesión acabó frenándose en seco. Tanto es así que el extremo Jastin García, que se antojaba como otro futurible rojillo, acabó vistinedo la zamarra del Andorra.

Ahora, todo apunta a que el Girona vuelve a estar dispuesto a ceder al joven central. El préstamo podría estar condicionado por el futuro de Juan Gutiérrez, pero en el club rojillo se trabaja con la idea de disponer de 5 defensas centrales, polivalentes, para poder implementar diferentes sistemas con defensa par o impar. Además, el estado de Sergio Postigo sigue siendo una incógnita y la temporada en Segunda es muy larga.

Con este paijase, se antoja más que presumible que los próximos fichajes en llegar tendrán un perfil ofensivo, más aún cuando faltan varios futbolistas de banda y delanteros, pero también faltan por llegar, al menos, un lateral más y un portero con etiqueta de titular que acompañer a Juanpa en el plantel.

Curiosamente, a diferencia de lo acontecido en pretemporadas anteriores, la dirección deportiva mirandesista está encontrando los mayores problemas en agenda de posibles porteros. Gustaba Jesús Ruiz, del Racing de Ferrol, también José Antonio Caro, tras abandonar el Cádiz, y algunos otros. Pero las altas pretensiones económicas de los guardamentas que gustan al club, o al menos de sus agentes, están dilatando la llegada del cancerbero que deberá competir con Juan Palomares por hacerse con el puesto en el once. Ale Gorrín seguirá de tercer portero y el montenegrino Nikic parece que será la pieza seleccionada para el proyecto.

Se suele decir que una de las claves para el éxito de un equipo radica en el rendimiento de su columna vertebral a lo largo de la temporada. Por ende, se podría decir que el Mirandés cuenta ya con jugadores para liderar a la zaga y también la sala de máquinas, desde el propio Aarón a Helguera o Marino. Arriba, el joven y prometedor Petit llega con cartel de gran delantero, pero faltarían también otras piezas y complementos de área y segunda línea. Por último, la base, el portero se cerrara esta misma semana, se ha complicado más de lo esperado pero debería estar en Miranda en breve.