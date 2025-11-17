El Mirandés está a un partido de salir del pozo con 28 jornadas todavía por delante

No es la situación más deseada y lo es todavía menos después de perder un duelo de rivalidad provincial siempre especial por mucho que el ... marcador final no hiciera justicia ni reflejase lo que se vio durante el partido. Pero lo cierto es que restan 28 jornadas, dos tercios exactamente del campeonato, que sólo ha transcurrido el primero y que está todo por resolver.

Más cuando el Mirandés se encuentra muy vivo, aunque sus partidos como local esta temporada concluyan con resultados tan desfavorables, casi todos, salvo el empate ante el Leganés (más triste que otra cosa) y la victoria ante el Sporting.

Una vez que ha expirado el primer tramo de Liga, los primeros 14 choques de los 42 establecidos, en el que ya se puede hacer un cierto balance, éste no puede ser positivo en el ámbito deportivo porque el conjunto jabato es penúltimo en la clasificación al acumular sólo 12 puntos, tres más que el colista Zaragoza. Ha tenido que destituir al entrenador que arrancó el curso, Fran Justo, una decisión que nunca es fácil y que al Mirandés, por su idiosincracia y filosofía, todavía le cuesta más,

15 puntos. Hay un grupo de equipos con esa puntuación que marcan la permanencia y que también es de descenso.

Pero en el horizonte, al mismo tiempo, aparecen un total de 28 duelos por delante para revertir una situación que ha llevado a los ahora dirigidos por Jesús Galván a estar a tres puntos de las posiciones que garantizan la continuidad en la categoría de plata. A un solo partido. No es nunca lo deseable estar ubicado en esas plazas pero a poco que se prolongue la evolución que se ha atisbado en las dos últimas citas será un objetivo perfectamente asumible.

Clausurada la decimocuarta fecha del calendario liguero (al cierre de esta edición no había concluido aún el Cultual Leonesa-Málaga, relevante para el Mirandés porque son equipos ubicados en la misma pelea por la permanencia) y pese a la derrota frente al Burgos, el aspecto positivo de no haber puntuado este pasado domingo es que, al menos, la diferencia de puntos no ha aumentado con quienes marcan la zona de permanencia en Segunda.

El colista Zaragoza ganó el derbi aragonés al Huesca (1-0) y se sitúa a tres puntos de la escuadra de Miranda. Los oscenses están ahora en puestos de descenso con 15 unidades, tres más, una puntuación que es la que marca la salvación y que tienen, asimismo, la Real Sociedad B y el Granada.

El Málaga, el siguiente

El Málaga, instalado en la parte baja de la tabla, recibirá este próximo domingo en La Rosaleda (21 horas) al Mirandés, un choque en el que los de Galván tendrán que demostrar que han dado un paso hacia delante, que la progresión que destacan públicamente sus futbolistas, en este caso fue su capitán Postigo quien lo hizo tras el último partido, tiene suficientes argumentos para creer en ella.

Es un partido a domicilio, donde mejores números ha conseguido hasta la fecha porque esta nueva derrota en el feudo alavesista y la victoria del Zaragoza originó que el cuadro mirandesista sea el peor de la categoría en la condición de local con sólo cuatro unidades de 21 posibles. Los maños suman cinco.

Para ver cumplidas sus aspiraciones todo pasa por mejorar sus registros como anfitrión, si bien la siguiente oportunidad se le presenta este fin de semana lejos de casa, en tierras andaluzas, ante un adversario que muestra una trayectoria irregular.