El Mirandés tiene una oportunidad para sumar los primeros puntos como local

El conjunto de Miranda afronta el segundo partido como local de la temporada en su casa alquilada de Mendizorroza. El primero no acabó en términos ... deportivos de forma satisfactoria porque el cuadro jabato cosechó su segunda derrota consecutiva y la última hasta la fecha. Pero la evolución que sigue el grupo ha posibilitado que en los dos desplazamientos siguientes el signo de la victoria caiga de su lado.

Así que estdomingo se le presenta una nueva oportunidad, la segunda en su campo de Vitoria, para lograr el primer triunfo del curso en calidad de anfitrión. Es el objetivo con la finalidad de dar así una alegría a la hinchada jabata tras la positiva respuesta que obtuvo el equipo de su gente en el primer encuentro frente al Huesca a pesar de la derrota.

Todo ello a pesar de que el histórico de encuentros ante los gallegos beneficia a los jabatos hasta el punto de no haber perdido en ninguna de las seis ocasiones en Segunda y de que Mendizorroza tampoco es que genere buenos recuerdos al deportivismo porque cuando se han medido con el Alavés no se puede decir que haya sido un terreno propicio para acumular triunfos.

El Mirandés ha ido recuperando efectivos a lo largo de la semana: Nikic –está por ver si Justo le devuelve al once o premia a Juanpa tras su buen partido en Albacete, al margen de una falta de entendimiento con Juan Gutiérrez–, Marino Illescas y Marí. Para estos jugadores de campo puede ser prematuro que acumulen a estas alturas demasiados minutos sobre el césped.

Respecto al cuadro gallego, en la tarde del jueves se dio a conocer que es baja Gragera. Los problemas en forma de lesión también empiezan a afectar al Deportivo. Tras el exmirandesista José Ángel Jurado, fuera de combate en las primeras semanas de competición por problemas musculares, llega el turno de José Gragera. El asturiano ya se perdió el partido ante su exequipo, el Sporting, y el club emitió un parte médico en el que indica que el jugador sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.

Este futbolista llegó este verano procedente del Espanyol y pronto se convirtió en una pieza clave para Antonio Hidalgo, siendo titular en los tres primeros encuentros. El centrocampista fue baja el pasado fin de semana.

Los problemas físicos de Gragera se tradujeron en la titularidad de Charlie Patiño. El británico cuajó un buen encuentro ante el Sporting y parece lógico que repita en el centro del campo en el choque de este sábado ante el Mirandés.

Otro jugador que ha estado con trabajo específico a lo largo de la semana es el italiano Mulattieri. El italiano sufrió un golpe en el tobillo pero se espera que llegue al encuentro. Por si acaso Hidalgo ha tirado de Bil Nsongo estos últimos días.

Recomendaciones

Por parte del Mirandés, se ha vuelto a anunciar una serie de recomendaciones con motivo del segundo choque en 'Mendi'. Los abonados (excepto peñas) accederán al estadio por la puerta 4 y 5 ubicándose en la zona Preferente y sentándose en el número de asiento asignado en su carné. Las puertas de acceso están ubicadas en la Calle Plaza Amadeo García de Salazar. Los peñistas del Mirandés accederán por la puerta 2 y se ubicarán en el Fondo de Cervantes.

Las taquillas del estadio se sitúan en la Calle Plaza Amadeo García de Salazar (entre las puertas 3 y 4) y abrirán desde hora y media antes del comienzo del encuentro para todos aquellos que quieran adquirir su localidad.

El club recomienda aparcar en el parking de Mendizabala, ya que el del propio estadio estará inhabilitado los días de partido. Está situado a unos cinco minutos a pie del recinto deportivo.