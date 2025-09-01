El Mirandés hace oficial las llegadas del carrilero Hugo Novoa y del delantero Alberto Marí Son las dos primeras incorporaciones que se anuncian el último día de mercado

Ángel Garraza Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:21 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Faltaba la confirmación oficial y durante la mañana de este lunes, 1 de septiembre, han llegado. El último día de mercado, de momento, propicia que el Mirandés tenga dos efectivos más para la causa, cuyas negociaciones se estaban gestando desde hace días: el carrilero Hugo Novoa y el delantero Alberto Marí.

El primero en anunciarse ha sido el lateral que llega cedido por el Alavés. «El Club Deportivo Mirandés y el Deportivo Alavés han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador de banda, Hugo Novoa. El futbolista gallego ha elegido el CD Mirandés para continuar con su progresión futbolística», señalan desde la sede del club rojillo.

Hugo Novoa (A Coruña, 2003, 22 años) es un futbolista de banda que se caracteriza por su potencial ofensivo, dando profundidad en el carril. «Destaca además por su técnica en el buen trato de balón a la hora de iniciar el juego».

A su corta edad, no obstante, cuenta con una dilatada trayectoria. Formado en las categorías inferiores del Leipzig, el joven futbolista gallego fue progresando en la entidad alemana hasta debutar con el primer equipo en la Bundesliga y sumando también minutos en Champions League y Europa League. Pasó también por el Basilea y el Utrecht hasta recalar en el Alavés, donde el curso pasado disputó cinco encuentros con el conjunto albiazul en Primera División.

Ampliar Alberto Martí. Superdeporte

La segunda incorporación que se ha confirmado es la de Alberto Marí, el punta que procede, también en calidad de prestado, del Valencia. Recala por una temporada, al igual que Novoa, para reforzar la delantera del cuadro jabato. Ha renovado con la entidad che hasta el año 2027.

El nuevo futbolista rojillo ya conoce la categoría tras su cesión en el Zaragoza la temporada pasada.

Alberto Marí (Alicante, 2001, 24 años) «es un delantero puro, de área, con olfato de gol. Acostumbrado a jugar de '9'. Es un punta de referencia, siempre con la caña preparada en los metros finales para rematar las jugadas en la mejor posición para el gol».

Marí derrumbó la puerta del Valencia en la temporada 22/23. Su espectacular temporada en el filial valencianista con 11 goles le permitieron debutar en el fútbol profesional. El atacante alicantino suma 22 partidos en la élite, en los que ha anotado dos goles con la camiseta del Valencia.

Temas

CD Mirandés