Un Mirandés que no necesita tanto balón para golear más que el curso pasado

Se busca un equipo versátil, flexible, que sea capaz de adaptarse a las diferentes exigencias que vayan surgiendo cada fin de semana. Hasta la fecha, ... el Mirandés de Fran Justo ha puesto sobre la mesa algunas de las líneas maestras que pretende el preparador gallego, así como algunas de las características y virtudes propias de la joven plantilla. Entre otras, la escuadra de Miranda tiene pegada y sabe esperar su oportunidad.

Ojeando la tabla estadística de posesión de balón, se puede observar que el equipo rojillo es el que menos tenencia de balón ha registrado en la media docena de encuentros disputados en Segunda. Los jabatos promedian un 38,9% de posesión a día de hoy, un guarismo que contrasta con el 58,1% que promedia el Almería, líder de la clasificación, o el 57,7% del Córdoba.

Inmediatamente por encima, encontramos al Sporting de Gijón, con 42,7%, y a los recién ascendidos real Sociedad B (44%) y Cultural Leonesa (44,1%). La posesión del esférico no sólo hace referencia a un planteamiento de juego, también habla de la capacidad o incapacidad de los equipos, y de la situación que se vive sobre el césped. Por lo general, no es lo mismo ir ganando por dos goles que verse atrás en el marcador a la hora de disponer el cuero. Existen múltiples variables.

Sea como fuere, el Mirandés registró un 23% de tenencia de pelota en el Principado de Andorra. El equipo tricolor, fuertemente marcado por la filosofía deportiva de Piqué y su exentrenador, Sarabia, llegó a disponer del esférico el 77% del tiempo. Pero el partido acabó en tablas y con reparto de puntos para ambos equipos.

Esto quiere decir que el Mirandés es capaz de hacerse fuerte sin balón, aguardar su momento y encontrar portería rival en el espacio de tiempo que sí dispone de la posesión.

De hecho, el equipo de Fran Justo acumula ya 8 goles a favor en las primeras 6 jornadas de Liga, y 10 en contra, lo cual quiere decir que ha anotado el doble de goles que el año pasado a estas alturas. El histórico equipo de Alessio Lisci arrancó la competición con 4 goles a favor y sólo 2 en contra en la primera media docena de choques del torneo local.

Ahora, el cuadro rojillo encuentra portería con más facilidad, pero también concede más atrás, aunque el dato de dianas en contra está claramente marcado por la abultada derrota contra el Dépor.

El proyecto mirandesista está en formación y faltan varias semanas para ver a todas las piezas perfectamente engrasadas, pero ya se va viendo dónde radican los fuertes del equipo. Uno de ellos, sin duda, es que no necesita de mucho balón para hacer daño al rival. Otro, que cuenta con mucha pegada y que sus repartidos goles se traducen siempre en puntos.