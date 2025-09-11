El Mirandés se medirá con una plantilla formada para dar el salto a Primera con jugadores diferenciales

El objetivo del Deportivo de La Coruña es recuperar el sitio que le pertenecía hace años y del que ha estado lejos en los últimos ... tiempos: Primera División, categoría en la que cobró relevancia hasta el punto de ser uno de los equipos importantes. Descendió a Segunda en 2018, bajó a los infiernos en 2020 porque descendió a la extinta Segunda B y ahora, con un proyecto que presume de músculo financiero, quiere volver a mirar hacia arriba en la clasificación.

Es uno de los equipos a los que se le considera claro favorito para, al menos, meterse en puestos de 'play off'. Un dato es harto elocuente: el grupo Abanca, que es el propietario de la entidad blanquiazul, se ha permitido el lujo –en Segunda División– de rechazar dos ofertas por jugadores suyos por importe de 42 millones de euros. O, lo que es lo mismo, el presupuesto del Mirandés durante casi cinco temporadas.

Llegaron una de 30 millones por Yeremay y otra, de 12, por otro extremo, David Mella, internacional sub-20 y que ha coincidido con el rojillo Ismael Barea en la selección española. Son dos de sus jugadores más desequilibrantes, diferenciales en la categoría y que el Dépor quiere tener a su lado salvo que se pague por ellos las cláusulas estipuladas en sus respectivos contratos.

Yeremay descartó la propuesta del Como italiano. En cualquier caso, al club gallego le llegaron otras y acercamientos tanto del Sporting de Portugal como del Al-Ahli, que estaban dispuestos a desembolsar para hacerse con los servicios de Yeremay Hernández y David Mella, respectivamente. En Portugal se señalaba este verano que la propuesta por el canario alcanzaba los 30 millones de euros con variables.

100 millones ha invertido Abanca, propietario del club, en infraestructuras y plantilla.

Por su parte, el equipo árabe estaba dispuesto a pagar una cantidad en torno a 12 millones de euros. En Coruña, sin embargo, se remitían a sus cláusulas: Mella tiene un precio fijado de salida de 20 millones y Yeremay vio como los 35 millones que tenía antes de la mejora aumentaron en el mes de junio.

La cuestión es que el rival mañana de los jabatos tiene futbolistas desequilibrantes en la categoría. El mediapunta Soriano, un jugador de enorme calidad, Mulattieri, Stoichkov, Cristian Herrera, Loureiro... son futbolistas, además, con experiencia que ayudaran a intentar conseguir ese objetivo. El italiano es un '9' rematador, pelea y sabe asociarse con movimientos de calidad y el gaditano tiene gol y, sobre todo, mucha experiencia en una competición tan dura. Como la que atesora el lateral vallisoletano Escudero o el exsportinguista Gragera en la medular.

El club gallego realizó un total de nueve incorporaciones y se desprendió de una veintena de efectivos, todo ello para intentar devolver a su primer equipo al sitio que perdió la década anterior. Han llegado Arnau Comas (defensa, dorsal 3), Lucas Noubi (defensa, 4), así como los zagueros Giacomo Quagliata (12) y Miguel Loureiro (15); el mediocampista José Gragera (16) y para el ataque cuentan con Luismi Cruz (19), Stoichkov (22), Samuele Mulattieri (7) y a todos ellos se une el cancerbero Bachmann (25). Además, contabilizan el retorno de Rubén, cedido en el Barça Atlètic el pasado curso.

Por otro lado, ha efectuado una importante operación salida: acabaron contrato Pablo Martínez, Hugo Rama y Jaime Sánchez. También se han despedido a lo largo del verano Helton Leite, Pablo Vázquez, Iván Barbero, Davo, Iano Simao, Alcaina, Omenuke Mfulu, Denis Genreau y Pablo Muñoz. En régimen de cesión se han marchado Bouldini, Petxarroman, Luis Chacón, Kevin Sánchez, Jairo y Diego Gómez.