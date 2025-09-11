El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yeremay Hernández es uno de sus futbolistas más desequilibrantes. LaLiga

El Mirandés se medirá con una plantilla formada para dar el salto a Primera con jugadores diferenciales

El Deportivo de La Coruña se ha permitido el lujo de rechazar 30 millones de euros por su extremo Yeremay y otros 12, por David Mella

Ángel Garraza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:51

El objetivo del Deportivo de La Coruña es recuperar el sitio que le pertenecía hace años y del que ha estado lejos en los últimos ... tiempos: Primera División, categoría en la que cobró relevancia hasta el punto de ser uno de los equipos importantes. Descendió a Segunda en 2018, bajó a los infiernos en 2020 porque descendió a la extinta Segunda B y ahora, con un proyecto que presume de músculo financiero, quiere volver a mirar hacia arriba en la clasificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  5. 5

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  6. 6 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés se medirá con una plantilla formada para dar el salto a Primera con jugadores diferenciales

El Mirandés se medirá con una plantilla formada para dar el salto a Primera con jugadores diferenciales