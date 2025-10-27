El Mirandés mantiene la puntería pero es el equipo que más disparos recibe

Son escasos los clavos a los que agarrarse a día de hoy, pero el equipo de Miranda dejó algunos brotes en su último compromiso liguero ... frente al Racing de Santander, más allá de la actitud ofrecida en los primeros cuarenta y cinco minutos, y pueden servir como base sobre la que construir a futuro.

Por el momento, lo que resulta innegable es que el Club Deportivo Mirandés sigue atravesando un momento complicado a nivel deportivo, son ya siete jornadas sin registrar una victoria, sumando únicamente 3 puntos en total (con 4 goles a favor y 13 en contra) y naufragando en casa desde el principio de temporada. Hasta Real Zaragoza, colista en la tabla, y Real Sociedad B han sumado 1 punto más a lo largo de este tramo temporal.

Queda mucha temporada por delante, pero hay ciertas estadísticas que no son demasiado halagüeñas para el conjunto rojillo. Más allá de que sigue siendo el colista de la categoría de plata en cuanto a la posesión del esférico, aunque ha mejorado en un par de puntos con respecto a las semanas anteriores y ya llega al 40,5%; la tenencia del cuero no es el aspecto más preocupante para los de Miranda.

Según arrojan los últimos informes de big data, el Mirandés es el equipo de Segunda que menos faltas recibe por encuentro disputado, de media, una cifra que suele ir ligada, en gran manera, a la citada posesión, pero que también habla del poco desequilibrio y verticalidad mostrados hasta la fecha.

Son 11,1 faltas recibidas por encuentro, el que menos de Segunda, mientras que los rojillos cometen hasta 13,3 en cada choque, lo que deja un balance de algo más de 2 faltas negativas. Hay que tener en cuenta que algunas de estas faltas pueden ser objeto de lanzamiento a puerta o un centro que acabe derivando en una ocasión de gol. La Unión Deportiva Las Palmas lidera esta tabla con 18,3 faltas recibidas por jornada y comete 13,2, un volumen prácticamente idéntico al de los jabatos.

En otro orden de estadísticas, se antoja mucho más importante el poco peso que el conjunto de Anduva está teniendo en las dos áreas. Contaba Fran Justo en la previa del duelo ante el Ceuta que todos los equipos de Segunda han de crecer a partir de la solidez defensiva, de sacar rédito a las porterías a cero para, posteriormente, pelear los triunfos con eficacia en ataque.

Los llamados 'expected goals', o lo que es lo mismo, los goles esperados en una métrica de rendimiento que se utiliza para evaluar la producción del equipo y de los jugadores. Se puede utilizar para representar la probabilidad de que una oportunidad pueda resultar en un gol y, en esta división, rara vez suele haber más de 1 por equipo y partido de acuerdo a las declaraciones del preparador ourensano.

En estas, cabe destacar que el Mirandés se encuentra en mitad de la tabla en cuanto a puntería. Los rojillos necesitan 3,1 disparos a puerta para anotar un gol, así ha sido al menos en la decena de tantos que ha cosechado hasta el momento. A grandes rasgos, está en la media del grueso de equipos de la competición, pero uno de los problemas que adolece es que promedia 2,8 disparos por jornada, lo que se erige en una producción escasa a la hora de poder acumular más tantos.

Con una eficacia goleadora aceptable, el mayor debe se establece en la fragilidad defensiva del conjunto. Desde que cosechara la primera portería a cero contra el Leganés, el cuadro mirandesista ha encajado 5 goles en total ante Ceuta y Racing de Santander, un obstáculo demasiado grande a la hora de tratar de puntuar.

Y es que, atendiendo a los informes una vez más, el Mirandés es el bloque que más disparos ha recibido en Segunda, son 180 en total por los 160 del segundo, que es el Sporting; y casi el doble que los 99 del colista de este apartado, el Huesca.

Los números sólo son números, pero habilitan todo tipo de interpretaciones. En este caso, al unir los diferentes apartados estadísticos, se puede apreciar que el Mirandés permite muchísimas llegadas a su portería, le disparan más de 16 veces por encuentro y recibe más de un gol y medio por jornada. De esta manera es muy complicado puntuar aunque seas capaz de golear en uno de cada tres disparos a puerta.