El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Su producción ofensiva se ve muy mermada por la endeblez defensiva Avelino Gómez

El Mirandés mantiene la puntería pero es el equipo que más disparos recibe

El equipo de Fran Justo anota un gol por cada tres tiros a puerta pero sigue pagando su fragilidad atrás

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Son escasos los clavos a los que agarrarse a día de hoy, pero el equipo de Miranda dejó algunos brotes en su último compromiso liguero ... frente al Racing de Santander, más allá de la actitud ofrecida en los primeros cuarenta y cinco minutos, y pueden servir como base sobre la que construir a futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés mantiene la puntería pero es el equipo que más disparos recibe

El Mirandés mantiene la puntería pero es el equipo que más disparos recibe