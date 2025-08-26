El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El gallego fichó por el Alavés hace un año. Blanca Saenz de Castillo

El Mirandés mantiene el interés por Hugo Novoa

El jugador alavesista, de 22 años, es una de las apuestas para reforzar el carril diestro

Ángel Garraza

Martes, 26 de agosto 2025, 14:23

El Mirandés necesita incorporar futbolistas. Una de las demarcaciones que tiene menos efectivos es en la banda derecha. En concreto, el puesto de carrilero. Fran ... Justo ha arrancado la temporada con una línea de tres centrales, lo que conlleva la presencia de dos laterales más largos de lo habitual por los costados. Y sólo se cuenta por la derecha con Tamarit, uno de los que ha llegado este verano, procedente del Villarreal C, con cinco incursiones en el segundo conjunto groguet.

