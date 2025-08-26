El Mirandés mantiene el interés por Hugo Novoa
El jugador alavesista, de 22 años, es una de las apuestas para reforzar el carril diestro
Ángel Garraza
Martes, 26 de agosto 2025, 14:23
El Mirandés necesita incorporar futbolistas. Una de las demarcaciones que tiene menos efectivos es en la banda derecha. En concreto, el puesto de carrilero. Fran ... Justo ha arrancado la temporada con una línea de tres centrales, lo que conlleva la presencia de dos laterales más largos de lo habitual por los costados. Y sólo se cuenta por la derecha con Tamarit, uno de los que ha llegado este verano, procedente del Villarreal C, con cinco incursiones en el segundo conjunto groguet.
De tal manera que una de las claras apuestas es reforzar el carril diestro. Uno de los futbolistas en quien se ha fijado desde hace un tiempo la dirección deportiva del club rojillo es Hugo Novoa (Bertamiráns, A Coruña, 2003), un carrilero de 22 años que pertenece al Alavés, pero que no ha ido citado los dos primeros encuentros disputados por el cuadro albiazul, al parecer por un problema leve en un tobillo. Le gusta a Alfredo Merino y está en su lista.
La entidad vitoriana realizó el verano pasado una apuesta importante. Pagó cerca de 2 millones de euros al Leipzig y le firmó un contrato largo, hasta 2029. En la capital alavesa mantienen esa confianza en Novoa, que ha trabajando a un gran nivel en la pretemporada y al que ven con potencial, gracias a su polivalencia, para actuar como carrilero o extremo derecho. Pero que necesita explotar y tener continuidad. «Es una pena que no hayamos podido ver todo el potencial que tiene», reconoció meses atrás el responsable del área deportiva del club babazorro, Sergio Fernández.
Durante el curso pasado apenas pudo jugar por culpa de las lesiones –cinco partidos y 234 minutos– . Ya recuperado de su dolencia en el pubis, es un futbolista muy cotizado, con clubes como el Olympiacos griego o el Birmingham City inglés interesados en él.
