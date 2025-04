El Mirandés mantiene contactos con LaLiga por la tribuna de Anduva a la espera de saber si asciende

El momento de indeterminación deportiva que vive el equipo rojillo para satisfacción de todo el mirandesismo porque el sueño del ascenso a Primera División sigue ... muy vivo hasta el punto de ilusionar a toda una ciudad conlleva que el club esté a la espera respecto a las obras que se van a ejecutar para crear la nueva tribuna de Anduva con todos sus servicios. Hay apartados que dependerán del escenario en el que se mueva su primer equipo el curso 2025/26. No es lo mismo que se mantenga en la categoría de plata, como ya sabe que va a permanecer como mínimo, o que logre el milagro, que sería histórico, de colarse entre los 20 mejores del fútbol español.

Responsables del Mirandés, con el presidente Alfredo de Miguel a la cabeza, han mantenido esta semana nuevos encuentros con representantes de LaLiga para abordar todo lo relacionado con este asunto. «Se trata de una obra muy compleja, como ya sabemos», recuerda De Miguel, quien apunta al hilo de esta cuestión que «este próximo año entran en vigor nuevos servicios, tales como las cámaras de córner; son 16 cámaras, que no pueden ir en plataformas. No nos vale con cambiar el tiro de cámara porque no podríamos poner plataformas con las otras cámaras en la grada que estará en obras, ya que tienen que estar muy fijas».

En definitiva, que es necesario atender una serie de requisitos y, a día de hoy, en el club no saben a qué atenerse porque, actualmente, ¿quién descarta a falta de nueve jornadas para el final al conjunto de Lisci en la carrera por el ascenso?

En la entidad apuestan, en este sentido, por esperar a que transcurran algunos partidos más para saber a qué acogerse en función del sitio que ocupe el conjunto jabato en la clasificación.

A estas alturas, por lo tanto, está en el aire, entre otras cuestiones, cómo afectará a la afición los trabajos que se van a acometer en cuanto concluya la presente temporada. ¿Se podrá jugar en Anduva los primeros encuentros del próximo curso? ¿Habrá que desplazarse a un estadio cercano? ¿Se solicitará jugar unas semanas fuera de casa?

Hoy no se puede concretar. En cuanto se despeje algo más el futuro, se irán avanzando los pasos a seguir.