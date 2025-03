«Si el Mirandés logra los mismos resultados ante los próximos rivales que en la ida todos sabemos cómo acaba la historia»

Ángel Garraza Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:36 Comenta Compartir

Decía el malogrado Luis Aragonés que la Liga de verdad empieza en los últimos diez partidos porque es cuando se decide todo. A juicio de Julio Alonso y desde su experiencia, tras cumplir cien encuentros en Segunda División, ¿dónde está la clave para que el sueño que tiene todo el mirandesismo se puede convertir en realidad? «En seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora», ha manifestado el lateral rojillo a primera hora de esta tarde.

«Estoy seguro de que si tenemos los mismos resultados que tuvimos en la ida contra los equipos que nos quedan, todos sabemos cómo acaba la historia», subraya el defensa al aludir a que en la primera vuelta fueron, en líneas generales, satisfactorios para el Mirandés.

Dar continuidad

«Simplemente es dar continuidad a lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien. Por eso estamos donde estamos. Intentar hacer allí el partido que hicimos aquí contra el Albacete, al que ganamos 2-0; lo mismo ante el Zaragoza y seguir trabajando con la misma ilusión y con esta increíble ambición».

Julio vuelve a Albacete. En su semana más especial hace hincapié en que «fueron tres años los que estuve allí, tengo ganas de ir, dejé grandes amigos, tengo muy buenos recuerdos, pero vamos a jugar el partido y, sea como sea, a sacar los tres puntos».

Respecto al rival, ha apuntado que «los cogemos en un buen momento, ya que han conseguido varias victorias seguidas, lo que hace que no sea una situación tan crítica la suya. Queremos disfrutar del ambiente y llevarnos el triunfo, aunque sabemos que cualquier equipo puede ganar en esta categoría, al margen de que hayan ganado en Gijón y de que posiblemente no tengan tanta urgencia por ganar».

El de Terrassa destaca que el cuadro manchego «tiene mucha calidad individual, son diferenciales en ciertas situaciones del campo. Riki te puede superar en alguna conducción, Fidel tiene un gran último pase, Agus Medina y Morcillo centran muy bien, tienen buenos rematadores, muchas cosas al igual que nosotros», estima.

A domicilio «Lo que quiero es ganar siempre, en casa y fuera. No me fijo si lo hacemos sólo en nuestro campo. Hay que ir a Albacete a sumar los tres puntos»

Tras incidir en que «no va a haber problemas por las bajas, porque todos los jugadores, los que entran ahora, van a responder igual de bien», sostiene que «yo lo que quiero es ganar siempre ya sea en casa o fuera. Si no lo hemos logrado este 2025 aún a domicilio, lo tendríamos que haber mejorado ya pero me es indiferente dónde juguemos. Lo importante es el equipo, que es lo que caracteriza a este Mirandés».

Compañero «Soy el primero que da una brazo a Iker cuando acaba el partido. No tengo que reprochar nada ni a él ni al míster pese a que mi rol ha cambiado»

El futbolista catalán es importante, como todos en la plantilla, aunque ahora tiene otro rol al haber hecho acto de presencia Iker Benito. Ya no tiene la condición de titular. ¿Cómo lo lleva? «Ya tuve una conversación con el míster y no tengo ningún problema, lo que quiero es el bien para el equipo. Estoy en disposición de jugar de portero si hace falta y soy el primero que se alegra de las victorias tanto si juego como si no lo hago».

Mantiene que «estoy más contento, pero desde el banquillo. Mientras el equipo tenga rendimiento voy a ser el primero que voy a apoyar. Soy el primero que cuando acaba el partido, doy un abrazo a Iker porque la verdad es que se está saliendo en los meses que lleva aquí. No tengo nada que reprochar al míster ni a él porque se lo merece».

Anduva «Es un gran campo para el local, paro una putada para el visitante. Aprieta, es pequeñito, hace frío, los vestuarios son pequeños...No apetece»

La ciudad está volcada. El primer día se han retirado 200 abonos para la grada 2 del Fondo Norte, se han completado dos autobuses a Albacete a pesar de llegar en la madrugada del lunes... ¿Qué les transmite la afición a los futbolistas del Mirandés? «Lo mismo que tenemos nosotros, ilusión, ganas, ambición, por un año que está saliendo al contrario de lo que pensábamos todos. Nosotros los sentimos cerca y eso, nos hace felices. Ante el Racing, que estén presionando y animando a pesar de la lluvia, te da un aliento más».

Y es que, asegura, «Anduva es muy incómodo para el equipo rival y muy cómodo para el local, ahora que juego en el Mirandés lo puedo decir. Es un gran campo para el de casa, pero es una putada venir aquí como visitante porque aprieta, es pequeñito, hace frío, los vestuarios son pequeños... No apetece y la afición acompaña».

