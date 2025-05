El Mirandés «llena de orgullo» a toda la ciudad

«La verdad es que no puedo describir con palabras la emoción que siento al ver a nuestro equipo con la posibilidad de ascender a ... Primera División», sostiene el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Miranda, Aitor García.

El titular de este departamento municipal desea reconocer que «es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y pasión de muchas personas que han pasado por el club, no sólo de los jugadores y del cuerpo técnico, sino de toda la afición, porque nunca ha dejado de soñar».

Y es que, a su juicio, «este posible ascenso no sólo pone a nuestro equipo en lo más alto, sino que también, como estamos viendo, llena de orgullo a toda la ciudad». Tiene claro de que es una demostración de que «con trabajo de equipo, esfuerzo y dedicación, todo es posible», al margen de cómo sea el desenlace dentro de unas semanas (o de un mes), si bien el edil no duda de que con lo ya conseguido –meterse en el 'play off' de ascenso– es un hecho histórico.

¿Cómo están viviendo estas jornadas? Admite que «son unos días históricos, no sólo para lo que representa el Mirandés y el fútbol sino para todo el deporte local». Apunta que «ya no como concejal, sino como mirandés y como exjugador del club en categorías del fútbol base el sentimiento que puedo tener hacia el equipo y la ciudad, que para mí es lo mismo, es muy importante. Creo que como para todos los mirandeses». Será uno más este próximo domingo en Anduva «apoyando al equipo».

Además, desde esta semana la balconada del Ayuntamiento está presidida por los colores rojo y negro y por el escudo del Mirandés como muestra de apoyo y reconocimiento a lo que está consiguiendo el club, un hecho tan grande como es ilusionar a toda una ciudad.

Gestiones del Ayuntamiento

El Mirandés podría ascender esta fin de semana, aunque para ello es necesario que coincidan varias carambolas. Pero si vence al Almería, aunque no le beneficien los resultados de Elche y Oviedo, dependerá de sí mismo en Cartagena. Se espera, si se diera el caso, un desembarco rojillo en la localidad de la provincia murciana el siguiente domingo. Para quienes no puedan desplazarse, el Ayuntamiento gestiona llevar a cabo algún tipo de actuación.

No obstante, desde el Consistorio se confirma que LaLiga no permite la instalación de pantallas en la calle, como se ha hecho en otras ocasiones con motivo de la programación de acontecimientos similares (ascenso a Segunda). Desde el área de Deportes «se está mirando si es factible ponerlas por algún procedimiento y si se puede hacer pagando alguna cantidad...», si bien ya se apunta que otra opción pasa porque los propios establecimientos hosteleros sean quienes ofrezcan este servicio a los seguidores que no se puedan viajar.

Desde el club, por su parte, pidieron que la ciudadanía cuelgue banderas y distintivos en ventanas y balcones, como se ha hecho hasta ahora, para seguir tiñendo Miranda de «rojo y negro».