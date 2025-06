«El Mirandés va a llegar fuerte al 'play off'»

Ángel Garraza Cartagena Domingo, 1 de junio 2025, 22:48 Comenta Compartir

No se pudo conseguir la hazaña de forma directa porque aunque el conjunto de Miranda ganó, el Elche se paseó por Riazor con un contundente 0-4 frente a un Deportivo que no opuso demasiada resistencia y que alejaba cualquier posibilidad de milagro. Toca, por lo tanto, el camino largo pero este Mirandés ha demostrado no ser inferior a nadie. Ahora sí, vuelve a depender de él para intentar dar el salto a Primera División.

Alessio Lisci extrajo numerosas lecturas positivas tras el choque de ayer en Cartagonova. «Hay muchas. Nos ha venido bien para ver en qué punto físico están los jugadores que han tenido menos minutos. Han respondido muy bien porque hacía calor y no era fácil y estoy muy contento con todos. Han dado un claro ejemplo de deportividad y estamos muy contentos», subrayó el preparador rojillo a los medios de comunicación de Miranda desplazados a Cartagena después de que su equipo hiciera el trabajo sin recompensa porque el Elche venció por 0-4 al Deportivo.

Respecto al choque ante el colista, incidió en que «hemos empezado bien, pero hubo un momento en el que nos contagiamos. Bajamos el ritmo y el parón para el agua de la primera parte nos vino muy bien porque pudimos ajustar cosas y volvimos a subir el ritmo. Marcamos dos goles después del parón y también recibimos uno que es muy evitable, pero estuvimos mucho mejor. La segunda parte la controlamos bien. Acabamos con buenas sensaciones y ahora a por lo bueno».

La despedida que tributó la afición rojilla a los suyos fue un reconocimiento a su esfuerzo, un equipo que ha merecido obtener un premio que ahora buscará jugando cuatro partidos más. «Es un refuerzo para nosotros. Como siempre, nos ayudan. Vienen aquí a pesar de la larga distancia y estamos muy contentos con ellos. Simplemente, intentaremos darles más alegrías en lo que queda, pero ellos han terminado siendo campeones», manifestó en la sala de prensa del Cartagonova, un gimnasio reconvertido en esa dependencia.

Sea como fuere, no dudó en insistir en que el 'play off' ya es algo histórico para el club rojillo. «Esta semana lo celebraremos. Ya me han dicho que dentro de la semana habrá celebración así que lo celebraremos para llegar fuertes al 'play off'. Es algo muy grande y además con 75 puntos. En los últimos doce años solo ha habido dos veces en las que no se ha ascendido con 75 puntos. Leganés fue campeón el año pasado con 74. A disfrutarlo todo lo que se pueda y a por el 'play off'.

De momento, no quiso entrar en una valoración más profunda acerca del rival que le ha tocado en la fase de ascenso, el Racing de Santander. «Eso es lo que ha marcado el campo y hay que aceptarlo. A jugar contra el Racing el mejor partido posible», detalló ante un emparejamiento que se llevará a cabo el domingo de San Juan del Monte a las 18.30 horas en los Campos de Sport de El Sardinero y la vuelta, el jueves de la semana siguiente, a las 21 horas en Anduva. Atrás queda la Liga, llega el 'play off'.

