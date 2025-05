El Mirandés llega a la final con seis jugadores apercibidos

El Mirandés se presentará al último partido de competición regular con la mitad del once inicial habitual apercibido de sanción federativa al acumular cada uno ... de ellos cuatro cartulinas amarillas. Todos podrán participar, por lo tanto, en el compromiso que pondrá el colofón a la Liga y que el mirandesismo espera que sea el último de la temporada porque, en ese caso, la hazaña se habría logrado sin jugar el 'play off'.

Si no fuera así y se ve emplazado a disputar las eliminatorias (lo que ya es un premio) deberá poner especial atención a esta circunstancia porque si uno de estos futbolistas: el portero Raúl Fernández, el carrilero diestro Hugo Rincón, el central Tomeo y los delanteros Izeta, Joel Roca y Panichelli recibe una amonestación en el estadio de Cartagonova este próximo domingo no podrá jugar la ida de la semifinal del 'play off'.

Ante un posible 'play off' Si el Mirandés lo juega y ninguno de los 6 recibe el domingo una cartulina entrarán todos limpios

Se da la circunstancia de que son tres efectivos de la retaguardia (cancerbero, lateral y central) y otros tres delanteros, que es donde está más castigado el Mirandés en este capítulo a la espera de afrontar la segunda y definitiva final. El máximo goleador rojillo es indiscutible en los planes de Lisci, quien alterna en la alineación con uno de los dos, Izeta o Roca, en función tanto del encuentro como de las necesidades de la plantilla.

«Al término de la competición regular y para la disputa del play off por el ascenso a Primera División, quedarán anulados los ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspensión», se recoge en las bases de competición de la temporada 2024/25.

De tal manera que en la fase de ascenso todos los jugadores entran limpios y se anulan los ciclos vigentes hasta entonces de cartulinas siempre y cuando no se traduzcan en suspensión, que es lo que ocurrirá si alguno de los seis es objeto de la atención arbitral en forma de tarjeta amarilla. El resto, así como ellos si pasan con cuatro, empezarían el 'play off' desde cero.

Tres amonestaciones Es el número que acarrea suspensión durante las eliminatorias, no cinco como en la Liga

Cabe recordar que también varía el número de amonestaciones con las que se debe guardar uno o más partidos de suspensión durante los encuentros de la fase de ascenso. Si en la Liga son cinco para descansar de forma obligatoria un partido, a partir del día 7 de junio será de sólo tres durante todo el periodo que se mantenga un equipo en liza, hasta la final del 21 de junio.

Vuelta a los entrenamientos

El primer equipo rojillo regresa esta mañana a los ensayos para preparar el último asalto para completar las 42 jornadas de Segunda División. Tras descansar durante el día de ayer después de realizar una sesión de recuperación el lunes por parte de quienes más jugaron ante el Almería, toca este miércoles encarar la que podría ser la última semana de entrenamientos.

Se ejercitarán a partir de las 10.30 horas de la mañana en el campo 2 de los anexos. El jueves será a puerta cerrada sobre el césped de Anduva y tanto el viernes como el sábado se llevará a cabo en el terreno de juego de los anexos, también en horario matinal. A continuación, partirán rumbo a Cartagena con el ánimo de sumar tres puntos y esperar a que Elche y Oviedo pinchen.