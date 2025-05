«El Mirandés B llega enchufadísimo a este 'play off'»

Ángel Garraza Viernes, 16 de mayo 2025, 13:16 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

El Mirandés B juega mañana en Anduva (17 horas) el partido de ida de la primera eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda RFEF ante el Tordesillas. El filial ha ido de menos a más y se ha colado entre los mejores. La dinámica es positiva y eso, suele dar resultado en este tipo de eliminatorias. «Ojalá sea así. El rival ha quedado segundo y hasta hace quince días tuvo la ocasión de ascender. Nuestro equipo llega enchufadísimo porque llevamos ocho jornadas sin caer».

Así lo ha señalado José Manuel Trejo, el entrenador del segundo equipo rojillo. «Ellos se han podido llevar un mazazo al no quedar campeón y subir directamente, pero tienen ahora esta segunda opción. Entiendo que no la querrán desaprovechar. Nosotros, a lo nuestro, a seguir como estas últimas jornadas».

El encuentro de liga disputado en Ence acabó 2-2 y el de la segunda vuelta con 1-0 favorable a los de la provincia de Valladolid. Choques, por lo tanto, muy igualados. ¿Prevé que serán así ahora o en una fase de ascenso son diferentes? «Un 'play off' es diferente a la competición regular, pero sí que es verdad que entre los cuatro que nos hemos clasificado las diferencias no son amplias. Esos resultados no nos darían para ir a la siguiente eliminatoria, pero el Mirandés está en disposición de mejorar este resultado», mantiene el de Miranda.

El partido por primera vez esta temporada se disputará en Anduva, no en Ence. Habrá mucho público, las dimensiones del recinto y, sobre todo, el estado del césped son diferentes. ¿Cómo podrá influir? «Sinceramente, cuanta más gente mejor. ¿Nervios? Es bonito jugar aquí. Es un lujo, un merecimiento para el filial hacerlo en Anduva».

El equipo «Seguro que hay jugadores que pueden participar en categorías superiores. Tienen actitud, ganas y trabajo»

¿El rival? Trejo apunta que «era, para mí, uno de los máximos favoritos a estar arriba. Si hubiese ganado hace quince días igual estaríamos hablando de otro adversario. Ha hecho una temporada impresionante. Encadenó siete, ocho victorias y eso es dificilísimo. Es un equipo físicamente fuerte, vertical, busca rápido ir a campo rival, es rapidísimo en banda, busca la espalda, tiene un buen rematador y, en definitiva, se trata de un conjunto completo. Complicado de hacerle ocasiones. Es de los que menos goles recibe».

Los jabatillos han conseguido mejores resultados a domicilio que en el campo de Fefasa. Pero es que al margen del terreno de juego, «el rival cuando viene a nuestra casa se suele encerrar y nos cuesta más. Somos un equipo joven, al que le gusta jugar y, a veces, cometemos errores. Por el estado del campo sí que es cierto que cuanto mejor esté, más nos beneficia».

«El inicio no fue muy bueno, en las primeras ocho jornadas el equipo estuvo abajo. A raíz de ahí, fue hacia arriba y sí que es verdad que el culmen ha sido estar entre los cinco mejores del grupo».

«Se nota cuando los jugadores que entrenan con el primer equipo pasan al filial»

La plantilla está formada por jugadores de Miranda o de zonas cercanas, a diferencia de otros años. «La gente vive con su familia y hace su día a día con normalidad. Con independencia de que sean de una zona u otra, el hecho de que vayamos a jugar este 'play off' no tiene que ver que sean de fuera o de casa».

Es habitual ver en los entrenamientos de la primera plantilla a efectivos del filial. ¿Se nota que participan en este tipo de ensayos con el equipo profesional cuando pasan al de Tercera? «Sí. Cuando entrenas con gente de Segunda División, en esos entrenamientos compites diferente. Las nociones de Alessio y del cuerpo técnico son increíbles porque es gente espectacular y todo el que viene va a evolucionar».

Cualquier filial tiene como base fundamental surtir de futbolistas al primer equipo. ¿Cómo ve a sus jugadores de cara al futuro y para que puedan aportar en categorías superiores? «Dentro de un filial siempre tienes gente válida. Han trabajado todos de lujo. Que en un futuro avancen y sigan evolucionando. Lo han hecho este año porque el equipo ha ido de menos a más; a ver si pueden subir categorías. Ojalá pueda alguno jugar en el primer equipo porque hay ganas, trabajo y actitud».

