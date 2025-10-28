El Mirandés y LaLiga trabajan para volver a Anduva en el mes de enero ante el Almería

La actualidad deportiva del Mirandés no puede disociarse, y menos esta temporada, de las obras que arrancaron en verano para levantar un nuevo lateral oeste ... en Anduva. Los trabajos, una vez superados los retrasos que hubo que sufrir ajenos al club, avanzan actualmente a buen ritmo y la estructura de la grada ya deja intuir que el estadio cambiará de forma satisfactoria para un mirandesismo que desea volver cuanto antes a su templo. El club, en este sentido, tiene tachado en rojo una fecha en el calendario: la del fin de semana del 10 de enero, que es cuando el primer equipo rojillo recibirá al Almería.

Es el plazo que se maneja en las oficinas de Francisco Cantera y que se ha trasladado a LaLiga para posibilitar el necesario y deseado regreso del cuadro jabato a su hábitat natural. Así lo confirmó ayer a EL CORREO el propio presidente, Alfredo de Miguel, con motivo de una de tantas reuniones que mantiene con arquitectos, personal de la empresa que realiza las obras y LaLiga.

Están siendo jornadas intensas en Anduva, hecho que se acrecienta en la persona del máximo responsable del club, que acude a diario a inspeccionar el transcurso de los trabajos con el propósito de mantener conversaciones con operarios y responsables de la firma. Como él mismo reconoce le gusta tenerlo todo controlado. Ayer le tocó reunirse con emisarios de la empresa que gestiona el fútbol profesional.

Son encuentros largos que, como el de este martes, se prolongan en horario vespertino después de poner en común planteamientos e ideas en la sala de la UCO del Municipal, lugar que también se ha acondicionado a modo de improvisada sala de prensa y de reuniones, estas para dilucidar términos y acuerdos que afectan al futuro del club.

«Es todo muy complicado», lanza De Miguel al recordar que es LaLiga y, en primer lugar, los técnicos municipales quienes deben dar el visto bueno para que el deseo de arrancar la segunda vuelta en Miranda se convierta en una realidad. «Nosotros estamos trabajando en ello para poder competir en Anduva lo antes posible», subrayó.

En principio, los contactos mantenidos han derivado en que «existe una buena sintonía con LaLiga. El club trabaja junto con ellos con el fin de propiciar el regreso cuanto antes», insiste en el transcurso de una de estas tomas de contacto y antes de presentar al Ayuntamiento, en concreto al departamento técnico correspondiente, los avances, la propuesta y toda la documentación necesaria para que en el mes de enero Anduva pueda acoger, de nuevo, fútbol correspondiente a Segunda División.

En próximas fechas se demandará un encuentro con personal técnico del Consistorio con vistas a que el fin de semana del 10 de enero el Mirandés juegue su primer partido de la temporada 2025/26 como local en Anduva, territorio que echa de menos, tal y como se está comprobando.

Complejidad

Y es que, según pone de manifiesto el propio presidente, «antes, es imposible». Porque una cosa es la sana intención que mantiene todo el mirandesismo y otra, que el estadio no va a poder reunir las condiciones para recabar los permisos de quienes los tienen que conceder.

Apunta que «es todo muy complejo y hay que solucionar muchas cosas aunque esté la grada vacía. Es necesario cumplir requisitos, aportar documentación, etcétera. Todo es tremendamente complicado y no se va a poder hacer antes. Hay que confiar también en la buena disposición de la gente, pero nosotros vamos a hacer lo imposible por venir lo antes posible».

Después de la festividad de Reyes, el fin de semana siguiente, es la fecha fijada y el objetivo se centra en que se convierta, a su vez, en un regalo para todas las partes que forman el histórico club rojillo.

Se tiene en cuenta ese partido ante el Almería y el siguiente contra el Andorra, el fin de semana del 18 de enero, porque el calendario ha querido que en el primer mes de 2026 se hayan programado dos encuentros consecutivos en casa. Ojalá que en Miranda. «Ese es el objetivo que tenemos. Acabar las obras imprescindibles para que se pueda retransmitir en Anduva».

El reto es que se pueda compartir la ejecución de la obra y la competición porque es evidente que todos los trabajos no van a estar finalizados para entonces. Quedan poco más de dos meses y es tanto lo que falta (todos los servicios que se crearán en este lateral) que se trata de poder jugar sin que esté todo acabado.