El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alfredo de Miguel, en las instalaciones de Anduva. Avelino Gómez

El Mirandés y LaLiga trabajan para volver a Anduva en el mes de enero ante el Almería

El fin de semana después de Reyes es la fecha que se marca el club porque «antes, es imposible», tal y como confirmó Alfredo de Miguel a EL CORREO

Ángel Garraza

Martes, 28 de octubre 2025, 19:46

Comenta

La actualidad deportiva del Mirandés no puede disociarse, y menos esta temporada, de las obras que arrancaron en verano para levantar un nuevo lateral oeste ... en Anduva. Los trabajos, una vez superados los retrasos que hubo que sufrir ajenos al club, avanzan actualmente a buen ritmo y la estructura de la grada ya deja intuir que el estadio cambiará de forma satisfactoria para un mirandesismo que desea volver cuanto antes a su templo. El club, en este sentido, tiene tachado en rojo una fecha en el calendario: la del fin de semana del 10 de enero, que es cuando el primer equipo rojillo recibirá al Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  10. 10

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés y LaLiga trabajan para volver a Anduva en el mes de enero ante el Almería

El Mirandés y LaLiga trabajan para volver a Anduva en el mes de enero ante el Almería