El mirandés Julio Bañuelos ficha por el Al Saad catarí para entrenar a su equipo sub-23

Una nueva aventura emprende el entrenador mirandés, Julio Bañuelos, exjugador y extécnico del primer equipo rojillo, además de fiel seguidor del cuadro jabato. En esta ... ocasión lo hace junto a su hermano, Pedro Javier, que es su ayudante en el Al Saad de Catar, «me apetecía mucho estar con él en este proyecto», añade, para entrenar al segundo conjunto del prestigioso club del país árabe.

Han fichado y ya han debutado con la escuadra sub-23 del Al Saad, con el resultado de empate sin goles. «Muy contento», son sus primeras palabras. «Surgió esa oportunidad, ya llevábamos tiempo con esa opción. Es donde acabó su carrera Xavi Hernández, que fue además entrenador y tanto a él como a su grupo de trabajo les preguntaron qué pensaban de que yo asumiera esta tarea al mando de la formación y les pareció muy buena idea, dada mi experiencia y sabiendo que el cuerpo técnico del primer equipo también es español», resume Bañuelos sobre cómo se gestó su fichaje.

«Fue una verdadera sorpresa, al principio», admite el de Miranda, quien en un primer momento se había planteado quedarse cerca de casa –su última referencia han sido Logroño–, pero el reto, las ganas que tenía y la posibilidad de trabajar con mi hermano me apetecía mucho, me ilusionaba, necesitaba algo que me motivase y mejor que esto no hay otra alternativa». Reconoce, en este sentido, que Pedro Javier, que llevaba unos años en Indonesia, «está muy preparado, ya sabía de su capacidad pero me está dejando impresionado; organizará todo con el resto del cuerpo técnico y estará conmigo en el banquillo».

El equipo del que se encargan es prácticamente ya fútbol profesional, con jugadores entre 20 y 23 años, en una competición en la que forman parte los conjuntos de los clubes. de Primera A pesar de ser aún formativa, en su primer equipo tienen, entre otros, a futbolistas como Firmino y «gente muy importante en el fútbol mundial, el nivel es bastante alto en sub-23».

El estreno fue «un partido muy duro ante el Al Gharafa, en cuyo primer equipo está Joselu. Ha sido mejor de lo esperado porque sólo llevábamos una semana entrenando (la anterior) e hicimos merecimientos para ganar».

Respecto a la evolución de ese fútbol con respecto al europeo y al que conocemos por aquí, sostiene que «ya lo conocía un poco porque hace diez años estuve por aquí, tenía amigos, todavía estaba Xavi jugando y gracias a amistades que estaban allí lo fui viendo para explorarlo». Asegura que «ha cambiado mucho en el sentido de una mayor profesionalidad y un mayor nivel. A muchísimos jugadores les atrae las ofertas económicas, luego es un país demasiado tranquilo y hay bastantes entrenadores españoles. En Primera están Vicente Moreno, Pablo Amo, Tintín Márquez... También hay en Segunda y en nuestra liga, portugueses y brasileños».

La cantera catarí

Se dedica a un equipo formativo, que está en el límite con el profesionalismo. En Catar también quieren explotar sus canteras para no tener que recurrir a tanto jugador extranjero. Su idea es importar menos de otras latitudes. Así lo reconoce el preparador mirandés. «Es lo que quieren. Potenciar mucho esta competición sub-23, la que llaman olímpica. Se gastan muchísimo dinero en jugadores y su apuesta, sobre todo por su selección, es subir futbolistas para impulsar a sus primeros equipos y a su selección. Están en ese proceso».

Su incursión en el fútbol catarí llega tras formar junto a Carlos Lasheras un tándem en la Unión Deportiva Logroñés. Ha entrenado, entre otros, al Persija Jakarta de Indonesia, país en el que en los últimos tiempos había impartido conferencias tras ser el ayudante del seleccionador de ese país asiático. Su paso por el Leeds United inglés, el AEKLarnaca o el Apoel, ambos de Chipre, completan su periplo extranjero tras dirigir años atrás como primer técnico a Olot, Burgos, Alavés y Mirandés.