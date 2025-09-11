El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre
Bañuelos, en su primer partido con el Al Saad de Catar (0-0 ante el Al Gharafa). E. C.

El mirandés Julio Bañuelos ficha por el Al Saad catarí para entrenar a su equipo sub-23

El técnico se lleva a su hermano Pedro Javier como ayudante para el segundo conjunto de uno de los clubes más importantes del país

Ángel Garraza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:03

Una nueva aventura emprende el entrenador mirandés, Julio Bañuelos, exjugador y extécnico del primer equipo rojillo, además de fiel seguidor del cuadro jabato. En esta ... ocasión lo hace junto a su hermano, Pedro Javier, que es su ayudante en el Al Saad de Catar, «me apetecía mucho estar con él en este proyecto», añade, para entrenar al segundo conjunto del prestigioso club del país árabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  9. 9 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mirandés Julio Bañuelos ficha por el Al Saad catarí para entrenar a su equipo sub-23

El mirandés Julio Bañuelos ficha por el Al Saad catarí para entrenar a su equipo sub-23