«Si el Mirandés juega en el 'play off' igual que en la Liga estará más cerca del éxito»

La fiesta que tuvo lugar en la calle Cantabria en la noche del jueves ha supuesto «un chute de energía muy importante. Ha sido muy ... bonito, lo hemos disfrutado mucho y damos gracias al club por cómo lo ha montado, que lo ha hecho muy bien», sostiene en la previa del duelo ante el Racing, Alessio Lisci, el entrenador del Mirandés tras la comunión afición-club que se vivió durante la jornada.

Y es que el equipo rojillo llega «con la moral muy alta, con muchas ganas y en un momento perfecto, con mucha ilusión para empezar. Está en su momento óptimo de ánimo».

Lisci confirma que «están todos los jugadores disponibles» para afrontar la cita de este domingo contra el Racing, un partido con el que arrancará una fase de ascenso ante la que en el exterior nadie da como candidato a lograr el premio gordo al Mirandés. «Nosotros sabemos lo que podemos dar, no hay problema, es entendible que no nos den como favoritos, pero por eso nos gusta el fútbol porque se puede revertir ciertas cosas y con la plantilla que tenemos podemos competir contra todos».

Espera una eliminatoria «igualada y de mucho fútbol». El Mirandés es de los conjuntos que mejor ha competido en Segunda División y ahora, afronta una novedad para muchos de los protagonistas: una eliminatoria a partidos de ida y vuelta. Acerca de si eso cambia y es necesario realizar una preparación disitinta, el preparador jabato tiene claro que «es un partido de 180 minutos. Habrá muchos más partidos dentro del mismo, hay muchos factores que van a incidir».

Añade que esta eliminatoria se prepara «mentalizando al equipo de que si juegas el 'play off' como lo has hecho en la Liga vas a tener muchas posibilidades de éxito. Jugar muy parecido, con tranquilidad, sabiendo que la vuelta es en Anduva y con mucha confianza en lo que estamos haciendo».

La motivación está dentro de cada jugador. «Pasó igual ante el Almería y para este fin de semana no hemos hecho nada a nivel emocional. No hace falta». Tras incidir en que los resultados de la Liga no tienen nada que ver para afrontar la fase de ascenso, «ahora, el que tiene ventaja es el otro equipo, el que ha perdido, así que tenemos que estar muy vivos a posibles situaciones que nos vayan buscando», asume que «el Sardinero es un campo dificilísimo, hay que hacer allí las cosas muy bien porque sabemos que hay que saber sufrir en muchos momentos ante la calidad que tienen en su frente de ataque».

Los tres rivales, Almería, Racing y Oviedo, tienen la 'obligación' de ascender. El Mirandés, el deseo. ¿Cree que el Racing, en este caso, vaya a apostar por intentar ser más sólido ahora que llega la fase decisiva con las eliminatorias a doble partido? «No lo sé, la verdad. Ellos querrán cambiar cosas y me espero un equipo que en su casa, sobre todo, querrán ganar el partido para no venir aquí con la obligación de hacerlo. Espero que sean agresivos en la presión y que nos quieran dominar. Tenemos que ser rápidos en reaccionar ante las variantes que nos presenten ellos». Y aprovechar al máximo las oportunidades que se generen.

Renovación de Merino «El Mirandés ha sentado una base importantísima para los proyectos futuros»

Su futuro y Merino también han sido objeto de interés en la previa de este primer cruce por el ascenso a Primera. «De mi futuro no voy a hablar hasta que termine la competición del Mirandés, ya lo hicimos el año pasado» y sobre el director deportivo, asegura que «es un grandísimo acierto del club».

Lisci se ha explayado al exteriorizar que «ha demostrado tanto el año pasado como éste ser un director deportivo de un nivel altísimo. Ha sacado unos jugadores increíbles. Con el tiempo que he trabajado con ellos, tanto con Alfredo como con el 'presi' son dos personas que cualquier entrenador quieren tener como jefes. El Mirandés ha sentado una base importantísima para los proyectos futuros».