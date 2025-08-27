El Mirandés incorporará a otros 4 o 5 jugadores hasta el día 1 de septiembre

El puesto de carrilero diestro no es el único que falta por cubrir para contar con dos hombres para ese puesto. Otros tres o cuatro ... se prevé que llegarán hasta el próximo lunes, que es cuando cierra el mercado.

Con Hugo Novoa como una opción preferente para la banda derecha en una línea de cinco atrás. El gallego, a pesar de su corta edad acumula una dilatada experiencia en el fútbol europeo (Leipzig, con quien estuvo convocado para la Liga de Campeones, Basel, Utrecht...). Ha sido, asimismo, internacional sub-21 con la selección española, donde ha mostrado algunas de sus cualidades: velocidad, muy buena técnica (en palabras del seleccionador Santi Denia) siempre al servicio del equipo desde la banda. El de A Coruña forma parte de la exitosa generación que ganó la Copa de Campeones en categoría Juvenil con el Deportivo de La Coruña. Perfil Mirandés cien por cien.

Sería una incorporación con carácter inmediato. Si, finalmente, se tuerce su llegada se buscará otra opción para ese puesto, pero lo que es seguro es que tiene que venir un '2' de largo recorrido.

También se sumará un central o incluso dos, en función de si Juan Gutiérrez se queda o sale del club antes de las 23.59 horas del día 1 de septiembre. Ya se sabe que hay clubes interesados en contar con sus servicios (el Alavés, aunque el club vitoriano necesita dar salida a uno de los inquilinos de ese puesto) y el número de centrales definitivo dependerá de si el cántabro se marcha o no.

A día de hoy en la plantilla mirandesista se contabiliza para ese puesto a Postigo (que todavía no ha debutado y el curso pasado se perdió un buen número de encuentros), Iker Córdoba, Pica, Martín y el citado Juan Gutiérrez. Dado que, al menos de momento, la idea es seguir con tres centrales como línea defensiva se hace necesario ampliar la nómina de futbolistas para ese puesto dadas las circunstancias.

Otros dos efectivos para la parcela atacante, de carácter eminentemente ofensivo, serán los futbolistas que completarían la plantilla hasta el próximo lunes, cuando acaba la ventana estival para formar los equipos.

Una posible salida y cuatro o cinco llegadas en un plazo de seis días es lo que resta para completar y dar por cerrado el bloque de esta campaña, al menos hasta el próximo mes de enero, de un Mirandés 2025/26 que ya prepara la próxima cita en Granada.