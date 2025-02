El Mirandés ha hecho 3 incorporaciones en un mercado de invierno vivido con tranquilidad

Muy probablemente el hecho de que el Mirandés se encuentre en el gran momento en el que se halla, situado en puestos de 'play off' y sin salir de esa zona noble desde la decimocuarta jornada, ha hecho que pese a que a Lisci se ... le haya oído decir en más de una ocasión que su plantilla «es corta», no se haya vivido con angustia el período invernal en el que se pueden hacer nuevas incorporaciones.

El equipo está funcionando y por lo tanto no ha existido la percepción de que se precisaba hacer contrataciones de modo inminente. Aun así, no se ha renunciado a conseguir refuerzos, a contar con jugadores que «puedan aportar», que es lo que ha pedido Lisci, y todo ello dentro de las opciones que «se nos pongan a tiro y estén dentro de nuestras posibilidades». Este año no ha habido tanta tensión ni se ha estado pendiente de si justo un minuto antes de las doce de la noche llegaba alguna notificación.

Así las cosas en este tiempo extra para las altas y las bajas en los equipos el Mirandés ha incorporado tres rostros nuevos y ha dado la baja como jugadores rojillos a dos. Centrándonos en estos últimos las dos partidas se han producido por cuestiones personales que atañían a los jugadores que han pedido su salida del club. Justo en el arranque de la segunda vuelta quien tuvo que abandonar Miranda fue Homenchenko, y ayer pocas horas antes de que se cerrara el plazo para las modificaciones en las plantillas quien volvió a la disciplina de su club de origen, Las Palmas, fue Bassinga, que en su paso por el club rojillo no ha tenido el protagonismo que esperaba. Ha jugado 48 minutos en dos partidos, los minutos finales del Mirandés-Albacete y la primera mitad del duelo entre el Oviedo y los rojillos.

Las ausencias han sido, a su vez, contrarrestadas con la llegada de tres nuevos jugadores y de esta manera la plantilla con la que Lisci tendrá que afrontar la competición desde ahora y hasta que concluya la temporada la formarán 22 efectivos.

El mercado invernal para lo que ha servido es para que el Mirandés se haya reforzado en todas las líneas, la defensa, la medular y también el ataque.

El primero en llegar desde Osasuna fue Iker Benito, que lo hizo mientras el equipo seguía inmerso en el parón navideño. Pudo ser de la partida, y lo fue, desde el primer partido de la segunda vuelta. De hecho de todas las incorporaciones es el jugador que está teniendo más protagonismo.

El lateral, que ha demostrado su versatilidad en cuanto a su capacidad para jugar por las dos bandas ha jugado en los últimos cuatro partidos, como suplente el las dos salidas y como titular en los dos duelos que se han jugado en Anduva. Ha acumulado en el tiempo que lleva a las órdenes del técnico romano 211 minutos jugados.

La segunda cara nueva, a la que ya están acostumbrándose también los aficionados mirandesistas, fue la del delantero procedente de Granada, Adrián Butzke, que aunque poca, ha tenido presencia en tres partidos. Ha sido suplente en todos ellos y ha acumulado en este tiempo 20 minutos. Irá sumando más a medida que se ponga a tono físicamente con sus compañeros.

El último refuerzo ha sido el del centrocampista del Villarreal, Carlo Adriano, que en la última cita competitiva, en el partido contra el Elche, se quedó con la miel en los labios ya que las molestias de Panichelli en el tramo final del choque obligaron a Lisci a cambiar los planes y a dejar en el banquillo al joven jugador que ya estaba en la banda pendiente de que su número apareciera en el cartelón con el que se anuncian los cambios. Tiempo tendrá también de aportar al equipo. Llega después de haber estado en el dique seco por una lesión y según el míster, poco a poco está cogiendo el ritmo que necesita.

Unos más y unos menos, pero seguro que todos los que los que acaban de llegar aportarán al Mirandés que sigue encandilando a la afición. Seguro que el buen momento de los rojillos hará más fácil el acomodo de los nuevos, que se han encontrado con jugadores que han participado en los 25 partidos. Gorrotxategi, Tomeo y RaúlFernández; el portero acumulando todos los minutos disputados, concretamente 2.250.