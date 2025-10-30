El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El de Miranda se rompió en el choque de Copa. Efe

El mirandés Iker Benito se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

Será operado en breve

Ángel Garraza

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:29

El jugador de Miranda, que en la segunda mitad del curso anterior militó en el Mirandés, Iker Benito, ha recibido la peor de las noticias tras el partido de Copa que jugó con Osasuna. «El futbolista Iker Benito ha sido sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra después de la lesión sufrida en la recta final del encuentro de ayer ante el Club Deportivo Sant Jordi. Las pruebas realizadas confirman la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente la próxima semana como paso previo al inicio de su proceso de recuperación», señalaron en su club.

Dice adiós a la temporada. El Mirandés, por su parte, ha querido mandarle un mensaje a través de sus redes sociales. «¡Mucha fuerza y ánimo, estamos contigo!». Su entrenador, el exmirandesista Alessio Lisci, reconoció tras el envite copero que «se nos ha quedado cara de tontos con lo de Iker».

