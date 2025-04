El Mirandés iguala su récord de puntos, pero quiere más

Lo podía haber superado si no fuera por el penalti en contra señalado por Muresan en el minuto 90 ante el Dépor. De momento, lo ... que ha hecho es igualar su mejor registro en Segunda División, en las once participaciones que contabiliza el Mirandés. Alcanza los 59 puntos, que son los que obtuvo la temporada 2014/15, la mejor hasta la fecha en su andadura en el fútbol profesional.

Tiene, por lo tanto, una oportunidad que no se le había presentado hasta esta campaña de batirlo y, lo que es más importante, de aspirar a hacer «cosas importantes», como así lo definen desde el interior del vestuario. Porque tanto cuerpo técnico como plantilla mirandesista apuestan por «dar un poco más», que es lo que ha pedido Alessio Lisci tras cosechar un empate a dos tantos frente al Deportivo.

Están en condiciones de hacerlo con siete fechas todavía por delante para cerrar la Liga regular. De momento, aunque haya igualado su puntuación más destacada, presenta un mejor balance en cuanto a los números que arrojó su trayectoria hace diez años.

8º Ha sido su mejor clasificación en la Liga. La consiguió la temporada 2014/15 cuando acabó con las 59 unidades que ya tiene esta campaña. Se quedó a dos puntos del sexto, entonces el Zaragoza, aunque no tuvo opciones reales de meterse entre los seis primeros

Así, suma ya 17 triunfos a pesar de que en sus últimos tres encuentros no ha podido lograr los tres puntos de una tacada; en la 14/15 acabó con 16, uno menos que los que ya tiene con mes y medio por jugar.

Finalizó con 11 empates –ahora lleva ocho– y perdió 15 encuentros, por las 10 derrotas que acumula en el periodo actual. Acerca de los goles, la diferencia también es considerable porque si en la década anterior concluyó con 42 a favor, tras 35 jornadas de la 24/25 contabiliza ya 47. Encajó en contra 44, por los 32 que ha recibido en la portería defendida por el bilbaíno Raúl Fernández.

¿Qué tiene que hacer para seguir mejorando este bagaje, que va camino de ser histórico tanto en puntuación como en puesto en la tabla? «Aquí nadie te regala nada. El problema es si nosotros seguimos mirando y diciendo que hemos jugado bien pero no hemos ganado; es que hay muchos enfrentamientos directos de los demás; es que los demás también pierden partidos... Si estamos todo el rato mirando afuera, no vamos a ganar porque nosotros sabemos a qué número de puntos tenemos que llegar», sostiene Lisci.

«A mí me da igual que el Levante pierda, empate o gane. Nosotros tenemos un foco orientado al número de puntos que tenemos que hacer. Entonces hay que pensar en nosotros, quitarnos la presión que es absurda y subir el nivel de exigencia en detalles muy pequeños. Es muy importante que el foco sea hacia nosotros para seguir evolucionando porque si no, en la segunda vuelta no nos da», asegura el inquilino del banquillo.