«El Mirandés ha hecho un gran partido ante un grandísimo rival»

Ángel Garraza Sábado, 1 de febrero 2025, 19:52 Comenta Compartir

El técnico rojillo, Alessio Lisci se mostraba contento, dentro de la cautela que procura exteriorizar. No es para menos porque sus pupilos completaron un encuentro redondo: 3-0 ante un grande de Segunda, un rival que llevaba diez partidos sin perder, que sólo había encajado un solo gol en los últimos seis y que era el mejor de los dos últimos meses de la competición doméstica. Y, por si no fuera suficiente, portería a cero. Que también es importante.

Pues bien, ante todo esto, goleó a un contrario al que le superó en todo: «Hemos hecho un muy buen partido, no sé si es el mejor de la temporada, pero si no lo es se acerca mucho porque hemos estado muy bien. Nos hemos enfrentado a un grandísimo rival aunque hoy (por ayer) no lo pareciese».

Ensalzó el trabajo táctico de sus jugadores. «Esperábamos defensa impar de ellos, habíamos trabajado las dos situaciones. Juan ha controlado muy bien el juego aéreo y en los momentos que hemos estado en bloque bajo, han tenido una ocasión clara, la única, pero ante este equipo aguantar así es difícil. Hemos decidido apretar muy arriba para vivirlo lo menos posible. Ha salido bien. Me ha recordado mucho al partido del año pasado ante el Andorra, hemos estado francamente bien».

El Mirandés está a seis puntos (siempre es una puntuación virtual hasta que no se juegue la última jornada) del objetivo, tal y como recordó Lisci. «Tenemos que mirar y ganar el siguiente partido, no hay que ponerle nombre a esto, lo he comentado siempre. Cuando lleguemos a los cincuenta puntos, habrá que celebrarlo como locos, y a partir de ahí seguir en el siguiente partido y continuar con la mejora cada semana. Estamos disfrutando y queremos seguir así».

¿Qué tiene este equipo al margen de cuestiones tácticas y de la calidad, que se repone a cada adversidad y que siempre reacciona tras perder? «Es un equipo que es consciente de lo que pasa. Cuando les pregunto a ellos, antes de hablar yo, siempre me dicen lo que ha pasado, dónde han fallado y eso te permite reaccionar rápido».

Los cambios no llegaron tarde

Tiene claro que es una de las claves del éxito porque «cada día son más capaces de tener el pensamiento táctico desarrollado, te transmiten madurez para entender lo que pasa en el campo. Soy muy afortunado de entrenar a esta plantilla».

Puso un ejemplo. Cuando el Elche se quedó con diez, Reina se dirigió al banquillo para decirle a Lisci exactamente lo mismo que pensaba transmitir el entrenador.

El preparador romano sostuvo que los cambios no llegaron tarde, porque «Panichelli y 'Gorro' son fundamentales, son la base del equipo. Cuando 'Pani' no está perdemos treinta metros. A no ser que me pida el cambio, no lo voy a hacer. Había que ver el golaveraje, el balón parado, donde es fundamental y son muchos detalles».

«¿El árbitro? Ha sido el mejor del partido, espectacular», dijo Eder Sarabia de forma irónica El entrenador del Elche, Eder Sarabia, se pasó todo el partido hablando con el cuarto árbitro y con los miembros del colectivo arbitral y después, en sala de prensa, tiró de ironía: «El árbitro ha sido el mejor del partido, ha estado espectacular y ha acertado en todo». El preparador bilbaíno optó por no poner excusas acerca del desarrollo del encuentro: «No voy a decir nada, porque parece que justifique la derrota. Hemos hecho cosas mal, ellos bien y son un buen equipo. Nos han superado», señaló instantes antes de volver a la carga al exponer que «a partir de la expulsión, no ha habido partido, no hemos podido ni jugar. Bambo ha hecho dos faltas, las dos en posesión de la pelota, es increíble. El fútbol que yo he aprendido, el fútbol de la calle es de cobertura, de duelos. Hay cosas que no entiendo». El técnico franjiverde manifestó que «esto nos tiene que servir para aprender, para tener un poco más de mala leche en el siguiente partido. Hay que aprender a luchar contra distintos tipos de adversidades porque el objetivo es muy grande y por ello tenemos que ser fuertes mentalmente». Respecto al nivel que exhibió su equipo durante el partido, Sarabia cree que «la primera parte ha estado igualada» y «cada uno ha usado sus armas. Hemos tenido un tramo bueno, con alguna situación clara como la que sacan debajo de la línea».

Temas

Mirandés