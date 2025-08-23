El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alineación ante el Aragón, el 7 de febrero de 1988. Miranda Deportiva

El Mirandés ya ganó los dos encuentros que jugó en el exilio de Mendizorroza en 1988

Anduva fue clausurado por dos partidos tras el duelo ante el Mollerussa y los rojillos vencieron en 2ª B al Aragón (2-0) y al Tarrasa por 3-0

Ángel Garraza

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

La afición rojilla más veterana a buen seguro que recuerda aquel 'desembarco' que se produjo en Mendizorroza hace 37 años, originado entonces por los acontecimientos ... que se produjeron el día 3 enero de 1988 con motivo del Mirandés-Mollerussa que acogió Anduva, correspondiente al Grupo II de Segunda B. El resultado ante el conjunto catalán que meses después ascendería a Segunda División fue de empate a dos goles, tras anular el árbitro Mijares Salicio otros dos a los mirandesistas y la directiva presidida por José Ramón Urbina presentar una denuncia en Comisaría contra el citado colegiado por alteración premeditada del orden público.

