El Mirandés ya ganó los dos encuentros que jugó en el exilio de Mendizorroza en 1988

La afición rojilla más veterana a buen seguro que recuerda aquel 'desembarco' que se produjo en Mendizorroza hace 37 años, originado entonces por los acontecimientos ... que se produjeron el día 3 enero de 1988 con motivo del Mirandés-Mollerussa que acogió Anduva, correspondiente al Grupo II de Segunda B. El resultado ante el conjunto catalán que meses después ascendería a Segunda División fue de empate a dos goles, tras anular el árbitro Mijares Salicio otros dos a los mirandesistas y la directiva presidida por José Ramón Urbina presentar una denuncia en Comisaría contra el citado colegiado por alteración premeditada del orden público.

El desenlace fue que el estadio de Miranda fue clausurado por dos partidos –si bien se había fijado en tres el castigo pero la mediación de Urbina recortó la sanción–. De ahí que hubo que coger los bártulos y varios miles de mirandeses se dieron cita en las gradas de Mendizorroza en los siguentes encuentros que el equipo disputó en el exilio de Mendizorroza. Muchos de ellos viajaron en un tren especial, que en aquella ocasión sí que se pudo fletar al ser compatible con los horarios de la empresa ferroviaria.

Los dos partidos acabaron con otras tantas victorias de los locales: ganaron al Tarrasa por 3-0 el día 24 de enero de 1988 y por 2-0 al Aragón el 7 de febrero y si algo destacaba de aquel grupo es que era eminentemente mirandés.

Empezando por el entrenador, Aurelio Puente, continuando por una plantilla formada hasta por 13 efectivos nacidos en Miranda o que residen en la ciudad desde hace muchas décadas: Ángel, Jiménez, Pita, Tamayo, Rebollo, Clemente, Guinea, Varas, Carlos, Luis Carlos, Fol II, Seni II y Ricardo. Y finalizando por su presidente, José Ramón Urbina.

El duelo ante el Tarrasa contó con los siguientes protagonistas: Santi; Tamayo, Rebollo, Aguirre, Guinea; Luis Carlos, Pita, Carlos, Fol II; Oscar Engonga (63' Arturo) y Compañón (81' Silvino). Fol II marcó el primer tanto y Compañón marcó el segundo y el tercero, tal y como se recoge en el archivo de EL CORREO.

El día 7 de febrero tuvo lugar la segunda comparecencia. Participaron ante el filial del Zaragoza Santi; Rebollo, Aguirre, Luis Sicilia, Guinea; Luis Carlos, Silvino (89' Roselló), Carlos (71' Oscar Engonga), Fol II; Arturo y Compañón. Como curiosidad, en las filas del rival se encontraban Carlos Lasheras, años después director deportivo del cuadro jabato; Pablo Alfaro, el que fuera después inquilino del banquillo mirandesista, o los posteriormente internacionales Vizcaíno y Villarroya. Dio igual, el triunfo se quedó en la casa alquilada en Vitoria.