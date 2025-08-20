El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Puede ocupar diferentes demarcaciones ofensivas y suele sumarse al ataque. Jesús Andrade

Fer Medrano

Jugador del Mirandés
«El Mirandés tiene ganas de Anduva, pero cada vez hay más rojillos y también vendrán a Mendizorroza»

El lateral de 25 años es uno de los jugadores más experimentados del vestuario y hará de guía para los jóvenes

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:32

Fue uno de los primeros jugadores en aterrizar en Miranda con la apertura del mercado de fichajes y es, además, una de las piezas que ... ha llegado en propiedad a la entidad de Anduva. Pese a sus 25 años de edad, es uno de los futbolistas más veteranos del vestuario y, por ende, más experimentados. Se nota a leguas en el discurso y en sus ganas de hacer de guía para los compañeros que están viviendo su primera aventura profesional lejos de casa. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, también pasó por el Celta de Vigo, donde acumuló 64 participaciones con el filial en la división de bronce; antes de recalar en Tenerife para participar en 39 choques de Segunda. Debutó con la elástica rojilla en Cádiz y abandera con orgullo el papel de jugador de equipo.

