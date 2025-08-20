Fue uno de los primeros jugadores en aterrizar en Miranda con la apertura del mercado de fichajes y es, además, una de las piezas que ... ha llegado en propiedad a la entidad de Anduva. Pese a sus 25 años de edad, es uno de los futbolistas más veteranos del vestuario y, por ende, más experimentados. Se nota a leguas en el discurso y en sus ganas de hacer de guía para los compañeros que están viviendo su primera aventura profesional lejos de casa. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, también pasó por el Celta de Vigo, donde acumuló 64 participaciones con el filial en la división de bronce; antes de recalar en Tenerife para participar en 39 choques de Segunda. Debutó con la elástica rojilla en Cádiz y abandera con orgullo el papel de jugador de equipo.

–¿Cómo marchan las primeras semanas con su nuevo equipo, ¿qué se ha encontrado en el Mirandés y, en general, en Miranda?

–Es un poco lo que me esperaba. Poco a poco vamos formando un equipo con gente muy joven, pero también estoy viendo muchas ganas y eso es lo importante. Creo que estamos construyendo un buen equipo y todavía faltan piezas por llegar hasta el cierre del mercado. Vamos a tener un gran plantilla, seguro. Y en eso estamos, en crear una familia.

–Fran Justo tiene un perfil de entrenador intenso, de ideas claras, ¿en qué conceptos está incidiendo en los últimos días?, ¿qué equipo quiere sobre el campo de juego?

–Está incidiendo en muchas cosas pero, sobretodo, en la actitud. Es algo que no puede faltar en el equipo, da igual quién juegue, todos tenemos que pelear y estar concentrados porque esto es el Mirandés. También estamos trabajando mucho a nivel táctico para poder variar de sistema dependiendo del partido que se nos planteé, y también en que vayamos conociéndonos más unos a otros. Engranando todas las piezas que ya están y las que irán llegando. Mejorando tácticamente y cogiendo sensaciones en el césped.

–Hablando de dibujos, tanto en la pretemporada como en el Nuevo Mirandilla de Cádiz, hemos visto que vais a varias entre diferentes propuestas. Del clásico 4-4-2 a también jugar con carrileros largos o en bloque bajo, ¿dónde se siente más cómodo en estos esquemas?

–Me encuentro cómodo en todas las posiciones, la verdad. Sí que es cierto que, antes de mi etapa en Tenerife, estaba acostumbrado a jugar de 5, en el central izquierdo o carril; pero en Tenerife pasé a jugar mucho de 3, de lateral, en la clásica línea de cuatro atrás. Cualquiera de las dos me gusta, pero si jugo de carrilero en línea de cinco, mejor que mejor porque podrá atacar más (risas).

–Conoce a Aarón Martín del Tenerife, ¿le ha sorprendido algún otro compañero en estas primera semanas?

–Todos me han sorprendido mucho. Entrenando son todos buenísimos, ahora toca ver compitiendo, porque ahí cambia la cosa mucho (risas). Pero todos son increíbles futbolistas y seguro que van a a estar a la altura de lo que se espera de ellos.

–Como compañero de Aarón, uno de los futbolistas que llega con más cartel a Miranda, ¿qué diría que puede aportar al equipo?

–Creo que le va a ir muy bien. Es su primera experiencia fuera de casa, creo que eso es lo que le puede costar un poco más a la hora de adaptarse, pero creo que le irá genial. La ciudad es muy cercana y el grupo va a estar muy unido. Él puede aportar mucho dinamismo al juego, ida y vuelta, control en el centro del campo. Puede adaptarse a lo que le pida el míster porque, con esa juventud de los 18 años, tienes piernas para adatarte rápido a cualquier cosa.

–Miranda es una ciudad acogerá, más aún si eres jugador mirandesista y aterrizas para defender sus colores pero, ¿pesa llegar sólo unos meses después del mejor equipo de la historia del club? ¿Puede suponer una presión extra o derivar en una continua comparación injusta?

–Está claro que lo tenemos en la mente, no podemos negarlo. El club viene de un año histórico, pero nosotros tenemos que hacer borrón, cuenta nueva y a pensar en nuestra temporada. Partido a partido, sin pensar mucho más allá y veremos hasta dónde podemos llegar. Miranda me ha recibido increíble. La gente del club es muy cercana con nosotros, los mirandeses te paran por la calle para dar ánimos y apoyarte. Está siendo muy agradable y tenemos muchas ganar de devolverles ese cariño en el campo.

–Este sábado debutan como locales, frente a la parroquia jabata, pero en Mendizorroza, ¿puede ser un handicap para el equipo hacerlo a más de 30 kilómetros de distancia?

–Es cierto que tenemos muchas ganas de jugar en Anduva, al final es un lugar mágico y es nuestra casa. Yo he podido estar con el Tenerife en el pasado y todos sabíamos que te tocaba visitar un campo complicado, difícil, donde la gente está muy encima y aprieta mucho. Pero bueno, ahora toca ir a Vitoria y estoy seguro de que la gente va a acudir en masa a Mendizorroza. Volviendo a la anterior pregunta, si tenemos una ventaja con respecto al año pasado, es que estamos viendo que la gente se ha enganchado todavía más después de la grandísima temporada que hicieron el año pasado. Ahora son más abonados, cada vez más gente con nosotros y eso nos servirá seguro mientras tenemos que jugar en Mendizorroza, pero evidentemente todos tenemos ganas de jugar en Anduva, en nuestra casa, con toda la gente. Este año, la gente va a estar todavía más con el equipo, aún si cabe, tras la última campaña.