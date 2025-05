«Lo que tiene que hacer el Mirandés es ganar y cuando estemos en 'play off', ganar lo que quede»

Ángel Garraza Sábado, 10 de mayo 2025, 20:59 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Soñar. De eso se trata. ¿Se puede con más aparte del 'play off'? «No lo sé. Es verdad que, en teoría por lo que son las estadísticas, sí tendríamos que estar, pero en el fútbol las estadísticas no suman hasta que sea matemático. Tenemos que seguir sumando y ver dónde llegamos. No sé ni la clasificación. Sé que sacamos nueve puntos al Granada, pero me da igual. Nos concentramos en nosotros. Ahora a Córdoba a intentar hacer los tres puntos, en Almería igual y luego en Cartagena ya haremos cuentas», manifestó el técnico rojillo tras superar al Castellón.

No es muy dado a hacer cuentas, al menos de forma pública sobre lo necesario para participar en la fase de ascenso y 'play off'. Esta vez, lo hizo. Yo pensaba que era 67 puntos entrar con golaveraje y 68 entrar, pero soy entrenador y no matemático. Hice las cuentas de los últimos doce años y me salían esas. Luego siempre hay cambios. Igual este año es con 72. Para el ascenso directo hay una tijera entre un año y otro. Lo que tenemos que hacer es ganar y, cuando estemos en 'play off', ganar lo que quede».

No se quiso 'mojar' sobre las preferencias que tenía en cuanto a los resultados de los enfrentamientos directos que hay este fin de semana y sí que ensalzó que «el equipo ha acabado muy bien el partido. Aunque hubo el tramo de cuatro donde no ganamos, pero los números físicos eran los mismos. Si los veis entrenar es una pasada. Nadie está pensando en bajar el pie del acelerador».

El duelo «A los jugadores se lo dije en la ida, el partido ante el Castellón es una pelea (metafórica) de boxeo»

Todo ello tras ganar después de que el rival sometiera al Mirandés en el primer tiempo. «A los jugadores se lo dije en la ida y esta semana también. El partido contra el Castellón es como una pelea de boxeo. Te van a dar puñetazos, seguro. Contra ellos nunca puedes estar tranquilo porque es un equipo que te ataca con mucha gente y teníamos claro que podía haber tramos del partido que serían difíciles. Esperábamos la posición de Cala en otra zona y nos costaba ajustar con él. Lo ajustamos, pero el retorno era el problema porque nos ganaban la segunda jugada. Pani no tenía que replegar porque ellos hacen ataques muy verticales. No estuvimos finos en aprovecharlo. En la segunda parte ajustamos la posición de Urko (Izeta) que se ponía intermedio entre lateral y central. Eso nos permitía empujar más. Cuando ha entrado Joel ya lo ha hecho perfecto y fuimos a más».

Lo importante es que el conjunto jabato se quedó con los tres puntos y supo sufrir. Hay momentos y partidos en los que estás mejor y cuando estás mal, tienes que pasar ese rato. Fuimos capaces de pasarlo e incluso pudimos haberlo acabado ganando la primera parte sin merecerlo. El gol de ellos es una situación bastante fácil de leer, pero cuando se marcan goles es porque alguien se equivoca. Ha pasado y tenemos que estar más concentrados en esas situaciones. Luego en la segunda parte no hemos sufrido nunca».

Su gol, destacó, «vino porque Unai (Egiluz) me pidió el cambio porque no podía más y tardamos en hacerlo. Justo cuando estaba haciendo el cambio marcaron. Fueron dos jugadas muy rápidas donde el balón no salió, pero teníamos que haber sido más inteligentes. Te quedas en el suelo, no se reanuda el partido y se hace el cambio. Con el 3-2 hemos gestionado bien el partido. Ningún equipo de la Liga ha conseguido hacer la segunda parte que hemos hecho ante el Castellón«.

Izeta, Tomeo e Iker Benito marcaron. Todos, por lo tanto, tienen fe y confianza también en poder acertar con la puerta contraria. «Están todos bien, los que juegan más y los que juegan menos. Me sabe mal que jugadores que están entrenando increíblemente bien, que están teniendo menos protagonismo, como Dadie, Ander, Carlo y Álex Calvo no tengan más minutos. No puedo hacer regalos. Los once están a un nivel alto, pero tengo mucha fe y tranquilidad porque sé que puedo meter a cualquiera. Se merecen mucho más y no estoy siendo capaz de dárselo. Víctor (Parada) viene de no jugar mucho y lleva dos partidos buenos, Iker entra y marca gol, Joel como siempre. Estamos encantados con todos y esta profundidad de plantilla nos está dando muchos puntos».

Plat se mostró decepcionado por la defensa del balón parado El entrenador del Castellón, Johan Plat, se declaró «decepcionado tras la derrota frente al Mirandés y lamentó de forma especial el segundo tiempo, en el que su equipo estuvo a merced del rival y regaló dos goles en acciones a balón parado. Todo esto después de que en los 45 minutos iniciales los albinegros merecieran ir por delante en el marcador. «Jugamos una buena primera parte y tuvimos ocasiones para marcar, pero ellos hicieron gol en su primera o segunda llegada al área. Fueron muy efectivos. Nosotros reaccionamos bien y empatamos», indicó el holandés. «En la segunda parte ellos fueron mejores, crearon mucho peligro con juego físico, faltas, saques de esquina y de banda y nosotros no tuvimos el control. Las dos acciones a balón parado decidieron el partido». Plat se ha mostrado contrariado con los errores atrás, aunque también se ha mostrado descontento por todo lo que ha ofrecido su equipo en el segundo tiempo. «Hay que defender mejor esas acciones, pero también esperaba más en la segunda parte. Lo podemos hacer mucho mejor». La siguiente cita es ante el Eldense, el conjunto que marca el descenso y frente al que puede confirmar la permanencia en Segunda.

Temas

CD Mirandés