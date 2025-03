«El Mirandés ha evolucionado mucho desde el partido de ida en Oviedo»

Ángel Garraza Viernes, 7 de marzo 2025, 14:17 Comenta Compartir

El mensaje no ha cambiado. El Mirandés va a pensar de semana en semana. «Nuestro objetivo es hacer muy buen partido ante el Oviedo, que tiene la mejor plantilla de Segunda División, hacerlo bien, llevarlo a cabo como queremos y a ver qué pasa», señaló el técnico Alessio Lisci a primera hora de esta tarde.

Lo ha manifestado antes de reiterar que «todos los que están arriba, salvo el Huesca al que lo daba para pelear en 'play off' pero quizás no tan alto, el resto de los equipos son muy gordos, cuyo objetivo es ascender desde el día uno. Nosotros somos los que, entre comillas, no pintamos nada ahí pero hemos hecho un gran trabajo y no tenemos presión, desde luego, pero queremos más. Nos enfrentamos a rivales que tienen mucha experiencia, así que tampoco les puede pasar mucha factura la presión».

Es baja segura Dadie, que cumple su segundo y definitivo partido de sanción, y se cuenta con algún jugador que arrastra una pequeña sobrecarga, que «no se ha recuperado del todo, pero a ver cómo recupera y evoluciona hasta la hora del partido, pero pensamos que no va a haber ningún problema», aseguró Lisci.

«Somos un equipo bastante diferente al de octubre; además, cambia el factor campo, ahora jugamos en Anduva»

Llega mañana el Oviedo, un rival que en la ida ganó 4-1 en el estadio Carlos Tartiere, pero hay una serie de matices a tener en cuenta para el choque de este sábado. «Era una semana de tres partidos que, para nosotros, en aquel momento, con una plantilla muy corta eran muy difíciles, pero hemos evolucionado mucho dentro de que hasta el primer gol de ellos creo que estuvimos muy bien en el campo. Somos un equipo bastante diferente, cambiará el factor campo y tenemos mucha confianza en hacer un gran partido».

Lisci destaca que el Oviedo tiene una plantilla «sobresaliente», en la que uno de sus pilares en banda es Ilyas Chaira. Un futbolista que el preparador rojillo conoce a la perfección. ¿Sirve el conocimiento o al estar con otro técnico y equipo no tiene nada que ver? «Te vale porque he tenido en el filial (del Levante) a Dani Calvo y a Pomares y tenemos muy fresco a Ilyas. No cambia mucho porque sabemos es un jugador que tiene muchos recursos, muchas soluciones; esperemos que no haga el partido de la ida y que esté muy tranquilo».

Ponerse por delante en el marcador

Al margen de admitir que «será importante ponerse por delante en el marcador porque ellos si lo hacen te cortan el partido, lo hacen bien y no lo digo a malas porque es lo que tienen que hacer, aunque este equipo tiene capacidad de remontar, ya lo hemos hecho dos veces», no se olvidó de Alemao, quien «si tiene espacio para correr es un jugador peligrosísimo».

Lisci agradeció las palabras del presidente, Alfredo de Miguel, a EL CORREO, semanas atrás las que pronunció el director deportivo, Alfredo Merino, y las que vierten habitualmente los propios jugadores, cada vez que tienen oportunidad, acerca de la capacidad de trabajo que tiene Lisci y el cuerpo técnico. «Es de agradecer porque la verdad es que echamos muchas horas», reconoce.

«Con la plantilla y el presidente tengo una gran relación, así que habrá que rebajar un poco sus elogios», dijo entre risas

El entrenador romano hizo hincapié en que «hay temporadas que te salen mejor las cosas, pero sí que es cierto que el trabajo para nosotros es innegociable. Este año estamos acertando mucho, hay que seguir así. Con la plantilla, con el presidente, con todos tengo una gran relación, así que habrá que rebajar un poco lo que dices», ha señalado entre risas ante la pregunta.

Al inicio de su comparecencia, hizo referencia a la rotura del cruzado de Lemos, jugador del Oviedo que se pierde toda la temporada tras caer lesionado en la sesión de ayer al pisar mal. «Que tenga una pronta recuperación», deseó el técnico rojillo al inicio de la rueda de prensa.

