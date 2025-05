Ángel Garraza Viernes, 2 de mayo 2025, 14:14 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

«Hacer un partido muy completo en todas las líneas porque todos conocemos el nivel de la plantilla del Eibar más allá de que la clasificación no lo demuestre, pero tenían un objetivo más grande del actual y vienen de una racha de diez partidos sin perder y queremos acercarnos a los últimos que hemos hecho fuera de casa, donde hemos estado cerca de ganar», ha manifestado este viernes Alessio Lisci ante el choque del sábado frente al conjunto guipuzcoano.

Se trata de hacerlo a domicilio, «con la mentalidad de ganar el partido. No es fácil vencer fuera de casa, pero confío mucho en el equipo», ante un adversario que a pesar de que se encuentre a diez puntos del 'play off', con la salvación prácticamente certificada, «no se va a dejar llevar».

Juega ante su público y va a intentar quedar lo más arriba posible, además de que «históricamente son muy buenos en su campo, el Mirandés nunca ha ganado allí en Segunda División». No obstante, el que se juega algo importante es el conjunto rojillo. ¿Es de esos partidos en los que se tiene que comprobar quién se la juega realmente?

«Es lo de siempre, cuando no tienes un objetivo juegas con más tranquilidad, menos presión y puede que te salgan las cosas mejor; el otro parece que tiene que meter ese punto más y decir 'nosotros nos estamos jugando mucho, tenemos que estar ahí', pero es que ellos tienen jugadores muy competitivos y están compitiendo y haciendo muy buenos partidos. No tenemos eso en la cabeza, porque no veo a sus jugadores yendo al trote en este encuentro».

Estadísticas «Si el Eibar acostumbra a marcar en la primera parte y encaja en los últimos minutos por algo es, pero no podemos plantear el partido en función de eso»

El conjunto azulgrana acostumbra a marcar en la primera parte y, sin embargo, encaja mucho en la recta final de los partidos. Acerca de si se espera un encuentro largo este sábado en Ipurua, señala que «las estadísticas tienen valor porque a estas alturas si pasa eso, por algo es, pero tenemos que ir a jugar el partido desde el minuto uno».

Mantiene que «no es cuestión de alargarlo», sino de «entrar muy bien al encuentro. No se trata de plantear un partido en función de eso porque seguro que algún día no va a pasar».

¿Prefiere Lisci medirse con rivales directos en este tramo final o que no tengan tanto en juego? «Me da igual. A los de arriba hemos ganado a todos, quitando a Granada y a Almería, con el que aún tenemos la vuelta, y hemos perdido con equipos del medio. La cuestión es si los pillas en racha, con hambre... Creo más en el calendario a nivel de cuándo y cómo que no por el equipo que es. Y por lo que veo en la Liga no hay ningún equipo que no moleste. Todos pueden ganar y perder puntos».

Rumorología «Estoy totalmente centrado en el Mirandés, los rumores sobre mi futuro no es un problema mío, no sigo las redes sociales»

A su juicio, cree que con San José, el Eibar «sigue unas ideas muy parecidas» a las que tenía Etxeberria, «hacen daño con su presión, antes y ahora, la mayoría de las ocasiones las generan en transición, pero tienen jugadores, todos, de mucha calidad. Tiene la obligación de conservar la pelota, aunque la salida del balón, como estructura, la han modificado algo más».

Respecto a la presencia de rumores sobre su futuro al aparecer su nombre como futurible para algunos clubes de Segunda, sostiene que «me da bastante igual porque no tengo redes sociales, no entro ni las sigo. Ahora es momento de rumores, pero ayer salí de aquí a las diez menos cuarto de la noche. Los que me conocen saben que lo único que estoy haciendo es trabajar para que el Mirandés pueda acabar la temporada lo más arriba posible. Estoy totalmente centrado en el Mirandés, lo demás no es un problema mío».

Temas

CD Mirandés