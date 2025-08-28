El Mirandés espera a Hugo Novoa y el exrojillo Pablo Ramón recala en el Racing
Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, confiesa que el carrilero tiene una opción de salir y que hay negociaciones avanzadas con un club
Ángel Garraza
Jueves, 28 de agosto 2025, 19:36
Eduardo Coudet, entrenador del Alavés, admitió este jueves que Hugo Novoa tiene una opción para salir y que ya está recuperado de su lesión de ... tobillo.
Confirmó que hay «negociaciones avanzadas» sin mencionar al Mirandés, club que, en este sentido, se encuentra a la espera de poder sumar al carrilero diestro a su discipina. De momento, al menos a última hora de la tarde de este jueves, no se había cristalizado el acuerdo con la firma de las partes implicadas.
El futbolista (Bertamiráns, A Coruña, 2003), un carrilero de 22 años que pertenece al club babazorro, pero que no ha ido citado los dos primeros encuentros disputados por el cuadro albiazul por un problema leve en un tobillo, le gusta a Alfredo Merino y está en su lista.
La intención es reforzar el carril derecho, ocupado ahora sólo por un inquilino: Tamarit, un joven jugador (19 años) cuya primera incursión en el fútbol profesional está siendo en la escuadra de Miranda.
Por otro lado, el Racing de Santander del director deportivo Chema Aragón y del entrenador José Alberto, ambos exrojillos, incorpora al excentral mirandesista Pablo Ramón, cedido por el Espanyol.
El defensa sale de una grave lesión e intentará recuperar su mejor nivel (el que ofreció en el equipo de Anduva) en el cuadro cántabro.
