Olabarrieta estaba en la lista del Mirandés, pero optó por el Andorra. LaLiga

El Mirandés es un espejo para el Andorra

Un ejemplo. El club tricolor contrata a técnico y jugadores jóvenes con ambición y se hace con ocho cedidos para progresar en Segunda

Ángel Garraza

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

No es nada descabellado pensar que cuando el director deportivo del club rojillo, Alfredo Merino, resaltó en su balance del último mercado de fichajes que ... el Mirandés había sufrido una competencia «atroz» para incorporar jugadores, uno de los muchos clubes que tenía en mente era, precisamente, el Andorra. La entidad del Principado ha apostado por un entrenador joven, Ibai Gómez, y por futbolistas que tienen toda la carrera por delante, que se han sumado a otros con más experiencia para intentar competir con plenas garantías en la categoría de plata.

