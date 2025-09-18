El Mirandés es un espejo para el Andorra

No es nada descabellado pensar que cuando el director deportivo del club rojillo, Alfredo Merino, resaltó en su balance del último mercado de fichajes que ... el Mirandés había sufrido una competencia «atroz» para incorporar jugadores, uno de los muchos clubes que tenía en mente era, precisamente, el Andorra. La entidad del Principado ha apostado por un entrenador joven, Ibai Gómez, y por futbolistas que tienen toda la carrera por delante, que se han sumado a otros con más experiencia para intentar competir con plenas garantías en la categoría de plata.

Ya se sabe que cada vez son más, en el segundo peldaño del fútbol profesional, los que imitan parte del 'modelo' que sigue el Mirandés a la hora de hacerse con efectivos jóvenes y con ambición. Y con cedidos, aunque no en la cantidad de los préstamos que capta el club de Francisco Cantera, sí que todos tienen algunos. El Andorra cuenta hasta con ocho.

Una cuantía elevada que, sin llegar a los números del Mirandés, ya es muy importante en la institución de Gerard Piqué, quien apuesta, asimismo, por sacar el máximo partido a esta política de la que hace gala el Mirandés en los últimos tiempos. Jesús Owono (cedido por el Alavés, 24 años) y Aarón Yaakobishvili (por el Barcelona, 19 años) son dos de los tres porteros (junto a Ratti) que siguen estos parámetros en cuanto a juventud y préstamos.

El central Antal Yaakobishvili ha llegado prestado vía Girona. Tiene 21 años. El exrojillo Imanol García de Albéniz, lo ha hecho desde el Slavia de Praga. El lateral Petxarromán, desde Coruña, adonde tendrá que volver el próximo mes de junio; el extremo izquierdo surcoreano Min-Su-Kim, de tan solo 19 años, pertenece al Girona, mientras que Olabarrieta (también de 19 años), uno de los efectivos que estaba en un puesto muy alto en la lista de Merino para recalar en el Mirandés se lo ha cedido el Athletic. Su actual entrenador, Ibai Gómez, lo llamó personalmente para que jugara en el Andorra, como así ha sido.

Sin jugadores del Girona en Miranda

El también futbolista de banda, Jastin García, es el tercer efectivo que recala desde Montilivi, lo que unido al préstamo de Olabarrieta sirve para poner de manifiesto las dificultades que ha tenido el Mirandés porque hay otros clubes, en este caso el equipo con el que se medirá mañana, que también apuestan por esos mismos jugadores a la vista del óptimo resultado que se desprende de su paso por el conjunto de Anduva.

No ha sido el único porque, entre otros, el Racing de los exmirandesistas Chema Aragón y José Alberto, también ha apostado, en menor medida eso sí, por este perfil de jugador. Peio Canales, otro de los que figuraba en un lugar muy destacado entre las preferencias del director palentino, juega con la escuadra de Santander. El apartado económico, lo que se abona al club de origen y lo que percibe el jugador cedido, a buen seguro que ha sido una de las razones que ha llevado a que muchos se hayan decantado por otros destinos y no por residir este año en la ciudad del Ebro. «En algunos casos, las condiciones son leoninas», señalaba el responsable del área deportiva rojilla al referirse a las negociaciones respecto a los futbolistas que quería prestados.

Sea como fuere, los del Principado han 'tirado' este verano de unas líneas de actuación ya muy conocidas en Miranda. En pasados meses era habitual el comentario entre la afición jabata, cuando salía a la palestra un nombre para recalar en el equipo de Anduva, acerca que ya estaría el club tricolor detrás aspirando a hacerse con sus servicios.

Más situaciones que reflejan que el Mirandés es, en cierto sentido, un espejo para el Andorra. La edad. El adversario de este sábado es el tercer equipo más joven de la categoría, con 24,2 años de media. Es decir, solo uno más, y no llega, que el Mirandés (23,3) y tres más que la Real Sociedad B, el más pipiolo de Segunda con únicamente 21,3.

Los cedidos son muy jóvenes. 'Perfil Mirandés'. Es significativo que un club como el Girona, que en los últimos tiempos ha confiado tanto en el jabato para que sus jugadores evolucionen, esta vez lo haya dejado en manos del Andorra, que al igual que se hace en Anduva, ha contratado a un entrenador joven y sin experiencia en los banquillos del fútbol profesional.

Ibai Gómez es el segundo de menos edad de la división de plata, con 35 años (solo Guilló, del Huesca, tiene menos; Justo tiene 36). El de Santutxu, exjugador de Primera, debuta en LaLiga tras entrenar al Arenas de Getxo.