«El Mirandés está en el espacio, pero es un equipo de la tierra»

Postigo y Urko (Izeta) están algo tocados y se está a la espera del entrenamiento de esta mañana para ver cómo evolucionan de sus molestias. Unai Egiluz se ha recuperado de su lesión, ya ha entrenado con el grupo esta semana y si no ocurre algún contratiempo, hoy viajará con la expedición a Granada. El resto, están todos disponibles salvo Lachuer, baja por acumulación de tarjetas amarillas.

Carlo Adriano sigue el proceso de adaptación al ser el último en llegar porque «no está para jugar de titular por la condición física. Hay que ir dándole minutos. Los entrenamientos le vienen bien, pero tanto él como Adrián (Butzke) no están aún al cien por cien, necesitan ese periodo, sobre todo físico», ha señalado esta mañana el entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, en la previa del choque que acogerá este sábado el Nuevo Los Cármenes.

Poco a poco con Carlo

No obstante, se ha deshecho en elogios sobre ambos. «Carlo es un futbolista que tiene una calidad descomunal. Hace cosas muy difíciles que parecen facilísimas. Para meterlo y cambiarlo en el descanso, no tiene ningún sentido. Hay que ir poco a poco, pero confiamos mucho en él, nos va a dar muchas cosas», ha manifestado tras ser preguntado sobre el posible concurso del jugador cedido por el Villarreal y su evolución tras incorporarse la semana pasada a la plantilla.

Toca jugar mañana en Granada, un partido ante uno de los grandes de la categoría y, por lo tanto, «muy difícil, pero es un campo muy bonito, con un ambiente muy chulo el que se vive siempre allí. Se cumplen todas las premisas para que sea un gran día y que se genere un encuentro de fútbol muy bonito, luego están los factores y detalles que esperamos caigan de nuestro lado».

Allí lo califican como un duelo ante un rival directo por el ascenso a Primera. El Mirandés, en este sentido, se ha ganado con creces llevar este cartel. Está acostumbrado. «Sí, es lo que tienen que decir. Yo diría lo mismo, es normal. Pero es evidente que somos equipos montados con objetivos diferentes. Lo estamos disfrutando, sí, pero no miramos la clasificación, sino los cincuenta puntos y en este sentido es un partido muy importante para acercarnos a esa puntuación», ha subrayado el preparador rojillo.

«Ojalá consigamos hacer el fútbol que hicimos en el partido de ida; en condiciones normales, lo habríamos ganado»

El técnico desea que «ojalá consigamos hacer el fútbol que hicimos en el partido de ida. Todo el mundo sabe lo que pasó; en condiciones normales lo ganamos, pero no va a ser igual. En la ida, hicimos uno de los mejores encuentros del año, pero entiendo que ellos en casa harán más y creo que va a ser un partido diferente».

Considera que en el primer choque «Fran (Escribá) llegó hace muy poco y ahora lleva más tiempo. Está mucho mejor y ha evolucionado mucho respecto a entonces. Espero un partido complicado».

¿Si se obtiene un buen resultado allí, ante uno de los favoritos, puede ser el punto de inflexión para pensar en metas más ambiciosas? «Nosotros tenemos que disfrutarlo, no pensar más allá e ir a competir en Granada. No hay más historia. No somos un equipo que puede mirar a cuatro, cinco partidos, no tiene ningún sentido. Tenemos que llegar a los cincuenta puntos, para eso sí es un momento muy importante. Y a partir de ahí, disfrutar y pensar en el siguiente partido. Sólo hay que ilusionarnos con lo que está pasando».

La clave «Tenemos que mejorar mucho las primeras partes fuera de casa; en Granada hay que dar nuestro mejor nivel los 90 minutos»

Para él, la clave de este compromiso está en «mejorar mucho las primeras partes fuera de casa. De los que hemos perdido a domicilio, siempre íbamos perdiendo en la primera parte, salvo Elche y Huesca, que éste no lo cuento porque no se pudo competir en ese partido. Es una evidencia. Contra el Cádiz lo hablamos y no entramos bien. Es un partido muy difícil, pero hemos demostrado que somos capaces de ganar en cualquier lado y es factible ganar allí si estamos a nuestro mejor nivel los noventa minutos».

El Granada ha perdido a Uzuni pero se ha hecho con Stoichkov y Rebbach, ambos del Alavés, dos hombres importantes y con experiencia incluso en Primera al llegar de la élite. Son dos mundos diferentes los que volverán a coincidir este sábado en suelo nazarí. «Han perdido a un jugador fundamental, pero llegan dos importantes en la categoría. Eso, lo que hace es dar más valor a lo que estamos haciendo».

Recalca que «vemos que hay dos mundos diferentes con los equipos que están alrededor nuestro. No hay ninguno que está en 'play off' o que está cerca que viva nuestra realidad. Hay que dar mucho mérito a lo que están haciendo los jugadores porque estamos en el espacio, pero somos un equipo de la tierra. Es muy bonito y hay que ilusionarse todo lo que dure».

