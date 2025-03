«En este Mirandés no se esconde nadie cuando vienen mal dadas»

Ángel Garraza Sábado, 22 de marzo 2025 | Actualizado 23/03/2025 00:02h. Comenta Compartir

Urko Izeta abrió la cuenta del conjunto jabato. Marcó de cabeza para hacer la igualada. «Sabíamos que el Racing era un equipo muy complicado, con pocas ocasiones te genera mucho, aunque nos hemos sobrepuesto. La segunda parte ha sido mejor que la primera, hemos dado la vuelta al marcador y los tres puntos se han quedado. Este equipo tiene mucha hambre de ganar. Nadie se esconde cuando las cosas vienen mal y así llegan los resultados», aseguró después del partido, sin ocultar una felicidad que hace mucho tiempo se ha instalado en el mirandesismo.

¿Cómo se ha encontrado en un partido, al margen del gol, tras el que recibió los elogios de Lisci? «En la primera parte me he sentido mas incómodo, con menos espacios, ellos han defendido mejor, en la segunda me he sentido mejor, en acciones con balón. Muy contento de que me dé otra oportunidad de titular para poder aportar un buen resultado».

Entre risas apuntó que «no sé lo que pasa últimamente en casa porque graniza, hace viento, llueve, si bien la verdad es que hoy estábamos más cómodos porque no hacía tanto viento, pero lo hemos sabido sacar, era jodido y muy felices de conseguirlo aquí en casa y con nuestra gente».

Recalca que «no pongamos techo a esto», pero sí que lo califica de «euforia, otra victoria más en casa, llevamos seis seguidas. La afición hoy ha estado espectacular, se nota dentro cuando aprietan, ojalá sigan así y que esto dure mucho».

Su tanto llegó tras un centro milimétrico del central Juan Gutiérrez. «Ya me ha puesto dos. Llega poco, pero cuando llega pone balones con veneno, iba en carrera y sólo he tenido que poner la cabeza, la verdad».

La segunda diana, en propia puerta de Manu Hernando, vino tras un saque de esquina, precisamente lo que quería aprovechar José Alberto como debilidad del Mirandés. Finalmente, fue al revés. «Llevábamos una mala racha en esas acciones, hace dos, tres semanas incidimos en ello y creo que hemos mejorado bastante. Es muy importante el balón parado en Segunda y hoy nos ha dado la victoria».

Temas

CD Mirandés