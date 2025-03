El Tenerife es un equipo que se formó con un objetivo bien diferente al que ahora tiene que enfrentarse, y que no es otro que ... el de conseguir mantener la categoría. Su técnico, Álvaro Cervera, dijo ayer que esta semana, con todos los cambios a nivel institucional «ha sido muy larga», pero confía en que todo lo que está rodeando al club como entidad no afecte al juego de sus pupilos, de los que dijo que pese «a la complicada situación por la que estamos atravesando, siguen compitiendo».

De hecho y aun sabiendo que Anduva no está siendo esta temporada plaza fácil para nadie dice el entrenador que espera poder conseguir algo ya que «el equipo entrena bien y se rehace de los palos que nos llevamos domingo tras domingo. De hecho incluso hacemos mejores partidos fuera de casa». Circunstancia que por ahora no le está sirviendo para salir del pozo en el que los insulares están metidos desde el comienzo de la Liga.

Sabe que la situación no es sencilla y que a medida que pasan las jornadas se convierte en «más complicada, porque al principio si juegas dos partidos bien, aunque no ganes piensas que el futuro va a ser mejor, y que no vas a estar mucho tiempo sin ganar, pero llegados a este momento estar como estamos es complicado, psicológicamente te tienes que apoyar en la gente cercana porque es fácil pensar cosas negativas. Estar como estamos es algo angustioso , todo te da vueltas en la cabeza, pero no encuentras una solución».

La principal preocupación del técnico del Tenerife es, lógicamente dar con la tecla para que los suyos acaben consiguiendo resultados que les saquen de la zona en la que se encuentran y sabe que, a priori, el lunes no va a ser seguramente el día más propicio para obtener un buen resultado y lo tiene claro porque considera que los de Anduva están haciendo un trabajo extraordinario.

Elogios

«El Mirandés es el equipo revelación de la temporada, lo viene siendo desde hace algunos años aunque no estuviese tan arriba como lo está éste». Y considera que los rojillos han llegado donde están bajo la batuta de Alessio Lisci porque «es un equipo que tiene las ideas muy claras, juega con una defensa de cinco, delante es un equipo muy dinámico, hace muchas ocasiones de gol, mete muchos goles en casa, es muy fuerte en Anduva».

Dicho esto también argumentó que a lo mejor el hecho de que año tras año se produzca una renovación casi total del bloque, sea el quid de la cuestión. «No sé si que cambien tantos jugadores y que muchos salgan luego proyectados hacia otro sitio les hace mantener una intensidad que es complicado tan grande. Es un equipo que tiene mucho mérito y al que va a ser muy difícil batir, pero nosotros también hacemos muchas cosas bien y seguro que vamos a tener opciones para poder ganar». Ellos las buscarán y los de Lisci intentarán evitar que lleguen.