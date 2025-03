El Mirandés tiene que ejercer de líder

Si en las últimas semanas el Mirandés ha saltado al campo sabiendo cuáles habían sido los resultados cosechados por sus más directos rivales, hoy las ... tornas cambian, y a excepción de Oviedo y Elche que se enfrentaron ayer y acabaron firmando unas tablas que favorecen los intereses de los rojillos, todos jugarán después de que los de Lisci hayan acabado su concurso en el Pepico Amat. Una plaza difícil que el Mirandés quiere asaltar de una vez para conseguir así su primera victoria fuera de casa en la segunda vuelta de esta Liga.

Ayer mismo decía el mister que ya está llegando el momento de que el buen juego que los suyos vienen haciendo cuando son el equipo visitante se acabe reflejando en el marcador. En las cuatro salidas el rédito obtenido es de un sólo punto y tanto Lisci como los jugadores quieren empezar a sumar de tres en tres también fuera de Anduva.

El Mirandés se va a presentar en Elda como líder y los rojillos tienen la intención de ejercer como tales. Sus perseguidores estarán pendientes del marcador, sin duda, y obtener uno favorable haría que quienes están a la que salta para arrebatar el liderato a los de Anduva, tuvieran una mayor presión, y por eso mismo más posibilidades de cometer errores que, sin duda, beneficiarían al Mirandés.

El duelo de hoy se juega a esa hora en la que cuando se anuncia no es fácil saber si hay que hacerlo diciendo que es un partido matinal o uno de tarde ya que el balón echara a rodar a las dos, esa hora que ni para ti ni para mí y que es tan extraña para los amantes del fútbol. Es probablemente un inconveniente añadido –cierto es que para los dos– en un partido que no será sencillo.

El Eldense ocupa puesto de descenso pero lleva una espectacular racha desde que José Luis Oltra se hiciera cargo del equipo y saben los rojillos que no podrán permitirse ni el más mínimo despiste ante un rival que viene de ganar, golear habría que decir, fuera de casa al Zaragoza por un claro 2-4 y que afronta el choque de hoy con un plus de confianza.

También el Mirandés llega a este compromiso después no de una sino de dos victorias consecutivas. Y es aquí donde nos gustaría que se hiciera bueno el dicho de no hay dos sin tres. No es fácil encadenar tres triunfos consecutivos, pero por intentarlo no va a ser. Los rojillos ya saben lo que es encadenar cuatro victorias –ha sido su mejor racha–, y la consiguieron con equipos de la Comunidad Valenciana de por medio. Castellón, Eldense, Racing y Levante, fueron los que cayeron frente a los de Lisci entre las jornadas decimoquinta y decimoctava. Podría ser ese un buen augurio, igual que el hecho de que en la primera vuelta los de Anduva lograran su primer triunfo como visitantes en la novena jornada; hoy el Mirandés afronta la décima de la segunda.

Que lo va a buscar el conjunto rojillo nadie lo duda. Lo que habrá que ver es por qué equipo se decanta el técnico para afrontar el compromiso en Elda. No es muy dado Lisci a hacer grandes variaciones y quizás los cambios probables con respecto al equipo que superó al Oviedo son en el lateral derecho donde al haberse recuperado Hugo Rincón, podría éste ocupar la plaza que el sábado pasado fue para Julio Alonso que hizo un notable partido. Fuera de casa a veces apuesta el entrenador por variar la dupla atacante y podría salir de inicio Joel Roca para acompañar a Panichelli, si no, contará con Izeta. Dispone de todos los efectivos y podrá elegir para que el líder se afiance en la cabeza.