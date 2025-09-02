El Mirandés dispone de una plantilla larga de 24 jugadores con 23, 3 años de media

Son los futbolistas que defenderán al Mirandés al menos hasta el mes de enero, que es cuando se abrirá la ventana invernal. Esta vez se ... dispone de la lista más amplia de jugadores de los últimos tiempos porque no es habitual que el día 1 de septiembre concluya con una nómina de 24 efectivos en el primer equipo. Dos porteros, cinco centrales, cuatro carrileros o laterales para los costados, seis centrocampistas, tres extremos y cuatro delanteros natos integran el equipo que tiene a su disposición Fran Justo.

Habida cuenta de que el mercado de enero no es especialmente fructífero, salvo excepciones que confirman la regla, y así se reconoce en el propio club, y de que esta vez habrá aumentado el límite salarial (que todavía no se ha hecho público por parte de LaLiga, aunque los equipos lo conocen como es lógico) se ha podido alcanzar tal número. En ocasiones precedentes se llegaba a él al año siguiente, cuando se habilita el segundo periodo para sumar jugadores.

El bloque Está formado por dos porteros, cinco centrales, cuatro carrileros o laterales, tres extremos, seis centrocampistas y cuatro delanteros.

Como viene siendo habitual se trata de un plantel muy joven, aunque al haber ascendido el filial de la Real Sociedad, es el Sanse el que lidera esta estadística por delante del Mirandés, cuyos 24 efectivos hacen una media de 23,3 años de media.

O, lo que es lo mismo, la segunda de la categoría de plata, por los algo más de 21 que presenta el segundo cuadro txuri urdin. A modo de apunte, la más veterana de Segunda es la del Albacete, con un promedio de 28, 6 años.

El futbolista jabato más pipiolo es esta vez Aarón Martín con 18 años (24-11-2006), cedido por el Al Qadsiah saudí. Después, le sigue Petit (21-9-2006). ¿El más veterano? Es Sergio Postigo, con 36 años, el capitán y el que aporta la experiencia junto con Carlos Fernández (29 años).

Unido a la juventud, otro rasgo característico que se cumple cada ejercicio es que buena parte de los integrantes del grupo recalan en calidad de cedidos. Hasta 17 de 24 lo son; el 70% son representantes de otros clubes que confían en el Mirandés para foguear a sus promesas con el propósito de que puedan encontrar hueco en Primera División.

El valor de mercado que tiene el equipo es de 15,85 millones de euros a 1 de septiembre. No es el más bajo ni mucho menos, como así sucedía otras temporadas en Segunda División. El uruguayo Thiago Helguera es el que presenta las cifras mayores a estsa alturas, con 3,5 millones de euros.