El equipo es el segundo más joven de la categoría. Avelino Gómez

El Mirandés dispone de una plantilla larga de 24 jugadores con 23, 3 años de media

Es el número más amplio de los últimos años en un equipo rojillo que tiene 17 cedidos y 5 extranjeros

Ángel Garraza

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:30

Son los futbolistas que defenderán al Mirandés al menos hasta el mes de enero, que es cuando se abrirá la ventana invernal. Esta vez se ... dispone de la lista más amplia de jugadores de los últimos tiempos porque no es habitual que el día 1 de septiembre concluya con una nómina de 24 efectivos en el primer equipo. Dos porteros, cinco centrales, cuatro carrileros o laterales para los costados, seis centrocampistas, tres extremos y cuatro delanteros natos integran el equipo que tiene a su disposición Fran Justo.

