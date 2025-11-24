«El Mirandés ha demostrado que si queremos, podemos remontar esto»

Ángel Garraza Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

El Mirandés se quedó con la miel en los labios tras ponerse el choque muy cuesta arriba, «Hubo dos partes diferenciadas; en la primera, ellos han sido superiores, han tenido el control del juego, el segundo gol ha sido un cúmulo de errores, la acción de Igor (Nikic) con Hugo (Novoa) y Martín... pero la reacción de la segunda parte es la que quiero».

Así se manifestó Jesús Galván tras una nueva derrota. «Esa reacción es lo que espero de mi equipo. El fútbol es así de injusto, cuando estás a punto de remontar, una jugada a balón parado que no despejamos, no quitamos el peligro y nos marcan el gol definitivo en esaa última acción».

El sevillano indicó que «el Málaga se llevó el botín, sí, pero es muy difícil empatar en esta categoría y me quedo con esto, con la reacción ante un equipo que juega bien, que tiene jugadores con buen pie y ante su público hemos demostrado que si queremos podemos remontar esto».

El entrenador del Mirandés lamentó que el tercer gol llegase en el tiempo añadido. «Sabemos que el Málaga ha hecho muchos goles en este tiempo, le hizo dos al Andorra, domina bien el final de los partidos, tiene jugadores que transitan bien, que son veloces y que dominan ese registro muy bien, es una pena que nos haya pasado a nosotros».

Aseguró que «el árbitro no ha condicionado el resultado. Con 2-0 en contra el clima de crispación siempre es mayor».

