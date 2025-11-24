El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dando instrucciones. Marian León/Factoría9
Jesús Galván. Entrenador del Mirandés

«El Mirandés ha demostrado que si queremos, podemos remontar esto»

El técnico lamentó que el botín se lo llevase el Málaga tras reaccionar a un 2-0 en contra

Ángel Garraza

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El Mirandés se quedó con la miel en los labios tras ponerse el choque muy cuesta arriba, «Hubo dos partes diferenciadas; en la primera, ellos han sido superiores, han tenido el control del juego, el segundo gol ha sido un cúmulo de errores, la acción de Igor (Nikic) con Hugo (Novoa) y Martín... pero la reacción de la segunda parte es la que quiero».

Así se manifestó Jesús Galván tras una nueva derrota. «Esa reacción es lo que espero de mi equipo. El fútbol es así de injusto, cuando estás a punto de remontar, una jugada a balón parado que no despejamos, no quitamos el peligro y nos marcan el gol definitivo en esaa última acción».

El sevillano indicó que «el Málaga se llevó el botín, sí, pero es muy difícil empatar en esta categoría y me quedo con esto, con la reacción ante un equipo que juega bien, que tiene jugadores con buen pie y ante su público hemos demostrado que si queremos podemos remontar esto».

El entrenador del Mirandés lamentó que el tercer gol llegase en el tiempo añadido. «Sabemos que el Málaga ha hecho muchos goles en este tiempo, le hizo dos al Andorra, domina bien el final de los partidos, tiene jugadores que transitan bien, que son veloces y que dominan ese registro muy bien, es una pena que nos haya pasado a nosotros».

Aseguró que «el árbitro no ha condicionado el resultado. Con 2-0 en contra el clima de crispación siempre es mayor».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9 La pareja que vivió 25 años en el Carlton
  10. 10 El negocio que la protagonista de Patria tenía montado en su caserío por si no triunfaba como actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El Mirandés ha demostrado que si queremos, podemos remontar esto»

«El Mirandés ha demostrado que si queremos, podemos remontar esto»