«Este Mirandés no deja de sorprenderme, ya están todos con las pilas cargadas»

«Lo hablaba con Posti, que es uno de los capitanes. Está bien el equipo, casi no hacía falta ni comentar que había que levantarse porque la gente que hizo compensación ya está entrenando a tope. Realmente este equipo no deja de sorprenderme, ya están todos con las pilas cargadas, con ganas de entrenar», ha indicado Raúl Fernández hoy en sala de prensa.

El portero ha manifestado que «lo que se había hecho es algo muy grande: ganar cuatro partidos seguidos. Sabíamos que era difícil ganar el quinto al Almería, el contexto no era sencillo, el equipo lo hizo todo bien, ya pasó el partido y toca pensar en Cartagena con mucha ilusión y ganas de afrontarlo».

El Mirandés no tiene la presión este domingo porque depende de dos resultados más aparte del que coseche en Cartagonova. «Con lo que no controlamos no podemos hacer nada ni ir más allá. Ni nos conviene. La motivación extra la tienen los equipos que están para subir», afirma el bilbaíno.

«En todos los equipos, aunque algunos no se jueguen nada, sus jugadores quieren mejorar sus contratos, sus números y ya lo vimos en Córdoba, que te lo ponen muy difícil en su campo». Raúl ha recordado que el Cartagena ganó al Racing y al Tenerife en su campo «y nos lo va a poner muy difícil. La climatología, el calor... será un partido complicado. Lo importante es que el equipo se vaya con buenas sensaciones de Cartagena».

Ha resaltado el ambiente que se esta viviendo en Miranda. «Al jugador es lo que más le motiva. Pase lo que pase es un regalo para todos».

