El Mirandés deberá confeccionar un once con muchos futbolistas «tocados»
Galván apurará al último entrenamiento para decidir las piezas que serán de la partida
Toni Caballero
Miranda de Ebro
Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:08
Los minutos comienzan a acumularse en el cuentakilómetros de los jugadores rojillos y el plantel afronta un duelo fundamental con más molestias que nunca en ... la presente temporada. Por estas razones, Galván y su cuerpo técnico esperarán hasta después del último entrenamiento para determinar el once titular que salte al campo de Mendizorrotza, así como también el esquema a dibujar sobre el césped.
«Hugo Novoa tiene molestias en el cuadriceps, de hecho se tuvo que retirar del choque en Málaga. Postigo también tiene una sobrecarga y Carlos Fernández se perdió un entrenamiento por un virus, pero ya ha vuelto a los entrenos de forma parcial. También tenemos que tener mucha precaución con Bauzà, que sufrió una brecha y Juan tiene nodulos. Tenemos a bastantes jugadores con molestias, la enfermería está llena y varios están entre algodones. Esperaremos hasta el final para decidir el equipo, pero será un once competitivo seguro», avanzaba Galván.
Estos son los ingredientes con los que cuenta el sevillano a la espera de poder recuperar alguna pieza en las últimas horas.
