El Mirandés deberá confeccionar un once con muchos futbolistas «tocados»

Los minutos comienzan a acumularse en el cuentakilómetros de los jugadores rojillos y el plantel afronta un duelo fundamental con más molestias que nunca en ... la presente temporada. Por estas razones, Galván y su cuerpo técnico esperarán hasta después del último entrenamiento para determinar el once titular que salte al campo de Mendizorrotza, así como también el esquema a dibujar sobre el césped.

«Hugo Novoa tiene molestias en el cuadriceps, de hecho se tuvo que retirar del choque en Málaga. Postigo también tiene una sobrecarga y Carlos Fernández se perdió un entrenamiento por un virus, pero ya ha vuelto a los entrenos de forma parcial. También tenemos que tener mucha precaución con Bauzà, que sufrió una brecha y Juan tiene nodulos. Tenemos a bastantes jugadores con molestias, la enfermería está llena y varios están entre algodones. Esperaremos hasta el final para decidir el equipo, pero será un once competitivo seguro», avanzaba Galván.

Estos son los ingredientes con los que cuenta el sevillano a la espera de poder recuperar alguna pieza en las últimas horas.