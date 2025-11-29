El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Novoa tiene una dolencia en el cuádriceps. Avelino Gómez

El Mirandés deberá confeccionar un once con muchos futbolistas «tocados»

Galván apurará al último entrenamiento para decidir las piezas que serán de la partida

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:08

Los minutos comienzan a acumularse en el cuentakilómetros de los jugadores rojillos y el plantel afronta un duelo fundamental con más molestias que nunca en ... la presente temporada. Por estas razones, Galván y su cuerpo técnico esperarán hasta después del último entrenamiento para determinar el once titular que salte al campo de Mendizorrotza, así como también el esquema a dibujar sobre el césped.

