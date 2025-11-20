El Mirandés convoca a sus accionistas a la junta general fijada para el 22 de diciembre Tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 19 horas

Ángel Garraza Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:50

El consejo de administración del Mirandés convoca a todos sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de diciembre, lunes, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura a las 19.00 horas.

El orden del día incluye el examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, así como el informe de Gestión y del de auditoría del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 y de la gestión social del órgano de administración.

Se abordará la aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, la aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2025/2026, así como la información sobre el estado de las actuaciones en la infraestructura del Estadio de Anduva.

En Madrid

En otro orden, el vicepresidente del Mirandés, David de Miguel, y la responsable del área de marketing, Olivia Pérez, en representación del club rojillo asistieron este jueves en Madrid a la segunda edición del foro de expertos sobre estadios y recintos deportivos para compartir los últimos avances y tendencias en tecnología, sostenibilidad, conectividad y otros aspectos.

Los estadios se han convertido en auténticas ciudades dentro de una misma ciudad. El foro Estadios Summit nació para ser el evento anual de referencia de un sector con enorme potencial de crecimiento, donde la combinación de tecnología, urbanismo, innovación, conocimiento del cliente o usuario, difusión mediática y gestión de datos son el motor de un profundo cambio. En su segunda edición, que se llevó a cabo a lo largo de la jornada, contó con representantes del club rojillo.

La entidad, inmersa en pleno proceso de remodelación de Anduva en todo su lateral oeste, acudió por primera vez a una actividad que reúne a expertos y profesionales de los recintos deportivos más innovadores para compartir los últimos avances y tendencias en tecnología, sostenibilidad, conectividad y otros aspectos relacionados.

Hubo paneles de discusión, presentaciones y exposiciones de los estadios y recintos deportivos más destacados, así como demostraciones de tecnología de última generación. Además, establecieron contactos y relaciones con otros profesionales y expertos.​

