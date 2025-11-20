El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la junta de 2024. Avelino Gómez

El Mirandés convoca a sus accionistas a la junta general fijada para el 22 de diciembre

Tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 19 horas

Ángel Garraza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

El consejo de administración del Mirandés convoca a todos sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de diciembre, lunes, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura a las 19.00 horas.

El orden del día incluye el examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, así como el informe de Gestión y del de auditoría del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 y de la gestión social del órgano de administración.

Se abordará la aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, la aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2025/2026, así como la información sobre el estado de las actuaciones en la infraestructura del Estadio de Anduva.

En Madrid

En otro orden, el vicepresidente del Mirandés, David de Miguel, y la responsable del área de marketing, Olivia Pérez, en representación del club rojillo asistieron este jueves en Madrid a la segunda edición del foro de expertos sobre estadios y recintos deportivos para compartir los últimos avances y tendencias en tecnología, sostenibilidad, conectividad y otros aspectos.

Los estadios se han convertido en auténticas ciudades dentro de una misma ciudad. El foro Estadios Summit nació para ser el evento anual de referencia de un sector con enorme potencial de crecimiento, donde la combinación de tecnología, urbanismo, innovación, conocimiento del cliente o usuario, difusión mediática y gestión de datos son el motor de un profundo cambio. En su segunda edición, que se llevó a cabo a lo largo de la jornada, contó con representantes del club rojillo.

La entidad, inmersa en pleno proceso de remodelación de Anduva en todo su lateral oeste, acudió por primera vez a una actividad que reúne a expertos y profesionales de los recintos deportivos más innovadores para compartir los últimos avances y tendencias en tecnología, sostenibilidad, conectividad y otros aspectos relacionados.

Hubo paneles de discusión, presentaciones y exposiciones de los estadios y recintos deportivos más destacados, así como demostraciones de tecnología de última generación. Además, establecieron contactos y relaciones con otros profesionales y expertos.​

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés convoca a sus accionistas a la junta general fijada para el 22 de diciembre

El Mirandés convoca a sus accionistas a la junta general fijada para el 22 de diciembre