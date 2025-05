El Mirandés se convierte en el único dueño de su destino

María Ángeles Crespo Martes, 20 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

Por repetidas y manidas que estén algunas frases hay momentos en los que no queda otra que utilizar las que se han convertido en un ... mantra durante toda esta temporada: 'No me despiertes del sueño' o 'Qué bonito es ser del Mirandés'.

Muchos seguidores rojillos que ayer empujaron con el alma desde su casa a los pupilos de Lisci mientras jugaban en El Arcángel se encargaron de entonarlas al acabar el partido, y lo hicieron, además emocionados porque para jóvenes y veteranos lo que ayer se vivió fue algo histórico, emocionante y emotivo. A buen seguro lo vivido en Córdoba hizo que a más de uno se le ahogara el grito en la garganta cuando Tomeo logró el 1-2 y a otros les brotara alguna lágrima cuando el colegiado pitó el final del duelo. El Mirandés consiguió algo que nunca había estado ni tan siquiera cerca de ser una opción para los de Anduva. Con su triunfo, el cuarto consecutivo que se dice pronto, los rojillos se aseguran pelear por ascender a Primera División. Si este logro es importante, el triunfo obtenido en ese campo que siempre ha sido talismán y proporcionador de alegrías para los jabatos, lo es más aún ya que hace que hoy el Mirandés esté clasificado en la segunda posición de la tabla, o lo que es lo mismo, se encuentra en posiciones de ascenso directo y poder conseguirlo es por lo tanto algo que está en su mano. El conjunto rojillo es el dueño de su destino. Faltan dos jornadas para que concluya la Liga regular y Anduva podría ser incluso el próximo domingo el escenario del ascenso para los de Alessio Lisci. Si el conjunto rojillo se impone al Almería llegará a los 74 puntos así que si el Elche no puntúa frente al Málaga se quedará con 71 y en la última jornada, aunque podría alcanzar al Mirandés, siempre quedaría por detrás porque los de Anduva tienen el golaveraje a su favor. Para ascender este domingo necesitaría también el Mirandés que a su triunfo, que es lo primero que hay que asegurar, se sumara la derrota o el empate del Oviedo que si logra un sólo punto se quedaría a 4 de los rojillos. Todo son hipótesis y deben darse varias carambolas, cierto, pero la opción está ahí, y por qué no vamos a seguir soñando. Esta temporada lo hemos hecho mucho y nos ha ido bien.

Temas

CD Mirandés