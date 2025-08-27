El Mirandés está convencido de que el equipo rojillo «va a ir hacia arriba cuando se acople»

Paciencia y tranquilidad son las dos palabras que más se escuchan en los diferentes estamentos del club tras encajar la segunda derrota de la temporada. ... Se mantiene la cautela, conscientes de que cualquier hincha mirandesista lo que quiere es que gane su equipo, pero desde la entidad se apunta que sólo han transcurrido dos jornadas, que el bloque aún no está hecho, que es completamente nuevo y con futbolistas aún por llegar. Impera la calma y es lo que se demanda.

El resultado del partido en Cádiz, donde el Mirandés perdió por 1-0 con diez jugadores desde el primer minuto, que bien podía haber acabado en tablas a pesar de las circunstancias y de que sólo se contaba con 11 futbolistas de la primera plantilla, no se entiende como un desastre. El Huesca, por su parte, remató el mismo número de veces que los rojillos y ganó el encuentro ante un bloque cuyos efectivos van llegando, acaban de 'aterrizar' o lo harán en breve.

Son dos derrotas, sí, pero no se considera que se trate de un problema insalvable cuando es una situación que se repite cada verano. Todavía no hay bloque ni automatismos. Hay jugadores, pero no equipo.

El Mirandés, a día de hoy, con el dibujo planteado –una línea de tres centrales con dos carrileros– juega con escasos futbolistas específicos por la banda que cumplan esa función, más allá de la propia de laterales. El que hay de ese perfil es Pablo Pérez y está lesionado. Tamarit, por la derecha, debe coger experiencia al ser sus primeros partidos en Segunda y jugar habitualmente en el Villarreal C.

Necesita tiempo, como todos los demás compañeros. Ya se sabe que lo que lleva a cabo a estas alturas es una pretemporada que realmente los rivales la empiezan en julio. El retraso es de sobra conocido y hasta mes y medio después de iniciada la Liga (la temporada pasada fue una excepción pero ya se contaba con una base de centrales y centrocampistas) no se reflejan los resultados.

Sólo dos aportan experiencia al equipo de campañas pasadas: uno no ha jugado aún (Postigo) y sólo queda Juan Gutiérrez. El cántabro ha sido titular los dos encuentros y su salida no está descartada hasta el día 1 de septiembre. «El Mirandés va a ir para arriba», se asegura desde la sede rojilla.