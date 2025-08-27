El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cayó en Mendizorroza ante el Huesca, pero pudo haber empatado. Avelino Gómez

El Mirandés está convencido de que el equipo rojillo «va a ir hacia arriba cuando se acople»

Desde el presidente, Alfredo de Miguel, hasta el resto de estamentos del club insisten en los mensajes de «tranquilidad y paciencia»

Ángel Garraza

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:02

Paciencia y tranquilidad son las dos palabras que más se escuchan en los diferentes estamentos del club tras encajar la segunda derrota de la temporada. ... Se mantiene la cautela, conscientes de que cualquier hincha mirandesista lo que quiere es que gane su equipo, pero desde la entidad se apunta que sólo han transcurrido dos jornadas, que el bloque aún no está hecho, que es completamente nuevo y con futbolistas aún por llegar. Impera la calma y es lo que se demanda.

