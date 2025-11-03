El Mirandés continúa con su casting de entrenadores

El Club Deportivo Mirandés busca nuevo comandante, un guía que sea capaz de hacerse con las riendas del equipo para, así, navegar pese al temporal ... y poder llegar a buen puerto. La destitución de Fran Justo llevaba sobre la mesa varias semanas, el proyecto no logró despegar con el técnico gallego, y ahora los responsables de la entidad de Anduva buscan un nuevo míster que saque todo el potencial a una plantilla que, hasta la fecha, no ha mostrado grandes atributos.

El cese del ourensano tras la dolorosa derrota en el Reino de León ya es de por si un cambio de rumbo a nivel deportivo, pero es necesaria también una vuelta en el discurso y en la mentalización del vestuario. Es de sobra conocido que la relación de Justo con parte del vestuario rojillo no era la mejor y, para esta guerra de treinta jornadas, se necesita a todos y cada uno de los soldados en nómina.

Por ello, además de un entrenador capacitado a nivel táctico y que pueda exprimir cada gota de talento del plantel, el proyecto pide a gritos un líder empático, con herramientas que sirvan tanto dentro como fuera del césped, que pueda vencer y convencer.

Con este escenario, el máximo favorito para sentarse en el banco de Mendizorroza en la próxima jornada liguera era el coruñés Rubén de la Barrera, pero declinó ayer la oferta rojinegra al no verlo claro. «No se ha dado», confirmaba para EL CORREO a la vez que enviaba «la mayor de las suertes al equipo en lo que resta de temporada».

El tiempo apremia, pues es semana corta y el renovado Sporting del exrojillo Borja Jiménez llegará al feudo gasteiztarra el próximo viernes, así que lo lógico sería contar con el nuevo preparador lo antes posible para que disponga del máximo de entrenamientos con sus pupilos.

La dirección deportiva encabezada por Alfredo Merino, en constante comunicación con el presidente Alfredo de Miguel y su consejo, marcaron una hoja de ruta con varios candidatos para el banco. De la Barrera, de 40 años, rechazó la propuesta formal del club; pero también han trascendido otros nombres como David Gallego o José Carlos Garrido, con el que también se estaba negociando y con un perfil mucho más experimentado, pero que tampoco vio claro el desembarco en Miranda.

En principio, se busca un entrenador joven, en la línea de Borja Jiménez, José Alberto, Iraola, Lisci o el propio Justo; con hambre, ambición y totalmente actualizado; y que no tenga miedo de apostar su futuro con futbolistas de corta edad. Muchos de los ojeados tienen esa medalla en sus currículums tras haber trabajado en filiales o equipos con canteras importantes.

Los responsables del club creen firmemente que hay plantilla para más, que en León y otros encuentros se ha podido ver que existe potencial para crecer mucho a nivel futbolístico. Hay fondo de armario, más que en temporadas anteriores, y alternativas para buscar soluciones; pero la endeblez defensiva está siendo una losa demasiado grande.

Asimismo, hay que sumar también el pobre estado anímico que impera en el vestuario. Al final, es un equipo muy joven, con 23,4 años de media, e inexperto en el fútbol profesional, que está viendo que no sale nada de lo planteado durante la semana. Los resultados no llegan y las dudas se multiplican con el paso de las jornadas.

De ahí que no sólo haga falta un gran conocedor del fútbol nacional, de la división de plata, sino un gran motivador que sea capaz de levantar al equipo, de inducirle y, en última instancia, de dinamizar su juego. Estos son los requisitos indispensables para tratar de corregir la pésima tendencia del conjunto y, de esta manera, revertir la difícil tesitura que atraviesa el club, que es penúltimo en la tabla con nueve puntos y a cuatro unidades de la salvación.

Tras las negativas de De laBarrera y Garrido, siguieron saliendo nombres a la palestra durante la jornada de ayer, pero no se concretó ninguna operación. Rubén Albes también gusta en el club, pero la delicada situación del equipo y el riesgo real de descenso ha ahuyentado ya a varias de las primeras opciones. Otros preparadores se han ofrecido para hacerse cargo del bloque lo que resta de temporada, pero no gustan en el club.

Así las cosas, el Mirandés sigue rastreando en el mercado en busca de su siguiente comandante. No hay tiempo que perder, el casting sigue, pero se trata de una decisión vital y acertar con el nombre puede ser determinante.