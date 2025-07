El Mirandés confirma que la mayoría de la afición deberá viajar en vehículos a Vitoria

La hinchada rojilla, en su mayoría, deberá viajar en vehículos particulares a Mendizorroza. Aunque se han mantenido varias reuniones con los responsables de Renfe para ... posibilitar los viajes en tren cuando el Mirandés juegue como local, como ya indicó EL CORREO en la edición de ayer esta idea tenía muchos inconvenientes para poder plasmarse, según se había avanzado desde la empresa ferroviaria a los emisarios del club. Finalmente, ya está del todo confirmado, es inviable.

«Es un asunto que a todos nos preocupa. La intención era fletar un tren especial, incluso un tren doble para poder llevar una gran cantidad de masa social. No ha sido posible, no por el Mirandés sino porque Renfe no dispone de unidades suficientes y por la diversidad de horarios de los partidos tampoco pueden desarrollar ellos su plan de funcionamiento. Es perfectamente comprensible. Nos vamos a ver limitados a los trenes que habitualmente ponen en sus trayectos diarios», indicó al respecto Alfredo de Miguel.

«El equipo y el club necesitan que toda la familia mirandesista lo entienda y vaya igual a Mendizorroza»

Fletar autobuses, como también se señaló con anterioridad, es también inviable. Harían falta al menos 60, flota que no está disponible en ningún sitio. Así las cosas, admitió que «pondremos algunos para gente que no pueda conducir, mayor... Pero pido encarecidamente que se vea que esto es un problema importante y que habrá que desplazarse, la gran mayoría, en vehículos particulares. Espero que la gente lo entienda».

Desde la cúpula de la entidad se reclama que «vayamos a Mendizorroza como vamos a Anduva, el equipo y el club lo van a necesitar para que no tenga repercusiones en el ámbito deportivo. Es lo que todos deseamos». Si bien, Cantera agregó que «a Vitoria vamos a mil cosas, hay una cercanía siempre con Miranda. No tiene que ser un gran handicap desplazarse allí».

Agradecimientos al Alavés

Eso sí, tanto De Miguel como Cantera ensalzaron la ayuda del Alavés, así como a la Ertzaintza y a todos los que colaboran para facilitar el traslado y la permanencia allí como locales.

«Va a ser un proceso complicado. Es muy importante la ayuda que nos ha brindado el Alavés. Su decisión ha sido acogernos en los brazos y decir 'para lo que necesitéis'. Nunca dejaré de agradecérselo. Nos han dado la vida y siempre tiene que quedar marcado en la memoria de los aficionados al fútbol de Miranda».