Durante un encuentro del Sevilla Atlético. Sevilla Fútbol Club

El Mirandés confirma la incorporación del entrenador Jesús Galván hasta el final de esta temporada

El club rojillo agradece al Sevilla las facilidades que ha dado para que este técnico recale en el equipo de Miranda, al que verá esta noche en directo

Ángel Garraza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:38

El acuerdo entre el Mirandés y el ya entrenador del primer equipo, Jesús Galván (Sevilla, 51 años), estaba cerrado, tal y como recogió EL CORREO esta semana, si bien la confirmación oficial por parte del club se ha hecho esperar hasta esta mañana de viernes, cuando todos los trámites necesarios para que abandonara la disciplina del filial sevillista han estado cumplimentados. El técnico está de camino y verá las evoluciones del cuadro jabato ante el Sporting esta noche en directo, desde el estadio de Mendizorroza.

El sevillano ya se despidió el jueves del que ha sido su club –con el que ayer cerró todos los flecos que faltaban– hasta la fecha para ponerse a los mandos de la escuadra rojilla a partir de este próximo fin de semana. Por lo tanto, desde la entidad mirandesista se dará a conocer su incorporación en breve. Si no se hace oficial durante la jornada de hoy, esperarán a que transcurra el encuentro de esta noche ante el Sporting para comunicar posteriormente que es el nuevo inquilino de un banquillo que buscará reflotar la nave rojilla y llevarla a buen puerto. será el entrenador del Mirandés hasta final de la presente temporada. Llega procedente del Sevilla Atlético, al que dirigía hasta este momento en 1ª RFEF.

Es un entrenador formado en la cantera del Sevilla Fútbol Club. En sus banquillos desde categorías inferiores, alternando como segundo entrenador del Sevilla Atlético en sus inicios, Galván comenzó su andadura como preparador en la temporada 2012/13, tras su carrera como futbolista.

En la campaña 2023/24, tras la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca, Jesús Galván se pone al frente del Sevilla Atlético con quien acaba campeón de Segunda Federación y ascendió al filial sevillista. Tras la temporada pasada en 1ª RFEF y el inicio de esta, Jesús Galván da un paso más al frente de su carrera y dirigirá al CD Mirandés en Segunda División.

La entidad mirandesista quiere agradecer públicamente al Sevilla su comportamiento y facilidades para la llegada de Jesús Galván al club rojillo.

