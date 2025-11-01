El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ahora último clasificado también ganó al Mirandés. Javier Quintana / Factoría 9

El Mirandés se colocará colista virtual si gana el Zaragoza en su estadio al Dépor este domingo

Con 9 puntos, quedarían igualados maños y rojillos después de que en el partido ya jugado en Mendizorroza venciera 0-1 el conjunto visitante

Ángel Garraza

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Las derrotas consecutivas ante Ceuta, Racing y Cultural Leonesa –con dos de estos equipos se tiene que jugar en teoría la salvación– y un triste ... empate en Mendizorroza pidiendo la hora ante el Leganés es el pobrísimo bagaje de un equipo que lejos de mejorar no muestra avance alguno. Es lo que le puede llevar a ser en la noche del domingo el colista virtual de la clasificación de Segunda División si gana el Zaragoza al Deportivo, en un duelo fijado a las 21 horas.

