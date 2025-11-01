El Mirandés se colocará colista virtual si gana el Zaragoza en su estadio al Dépor este domingo

Las derrotas consecutivas ante Ceuta, Racing y Cultural Leonesa –con dos de estos equipos se tiene que jugar en teoría la salvación– y un triste ... empate en Mendizorroza pidiendo la hora ante el Leganés es el pobrísimo bagaje de un equipo que lejos de mejorar no muestra avance alguno. Es lo que le puede llevar a ser en la noche del domingo el colista virtual de la clasificación de Segunda División si gana el Zaragoza al Deportivo, en un duelo fijado a las 21 horas.

Blanquillos y rojillos sumarían nueve unidades cada uno y aunque ahora, mientras transcurre la competición, se mire la diferencia de goles a favor y en contra de cada equipo, lo cierto es que en el choque que se jugó en Mendizorroza los entonces visitantes se adjudicaron el partido y las tres unidades en juego al ganar por 0-1 a un flojísimo Mirandés. Así que a igualdad de puntos, tiene ventaja el Zaragoza a falta del segundo compromiso en su estadio.

Valga este hecho para comprobar que el cuadro jabato va hacia atrás en sensaciones, y en juego. Su trayectoria es una involución y así se refleja en la clasificación.

Tras la victoria por la mínima del Racing ante el Sanse en la noche del viernes (1-0), marcador que mantiene líder a los cántabros, el sábado, además del doloroso resultado, otro más, encajado por el equipo que entrena Fran Justo se contabilizaron las victorias del Albacete y el Burgos.

El Almería-Eibar no había concluido al cierre de esta edición, pero los manchegos cogen aire al superar en otro duelo directo por la permanencia por 2 a 1 al Huesca. Lo tantos de Puertas sirvieron para dejar sin efecto el que había logrado Enol para los visitantes. Ya sacan siete puntos al Mirandés, que ganó por 1 a 4 en el Carlos Belmonte.

El Burgos, por su parte, mira hacia arriba. Ganó como foráneo en Butarque el Leganés por 1 a 2. Fer Niño y Atienza remontaron el tanto de los madrileños. Tras este resultado, los blanquinegros se afianzan en la planta noble de la clasificación con 21 puntos, doce más que los acumulados por los rojillos, que siguen sin salir de la parte baja de la tabla. Salvo la Real B, los otros rivales en descenso y que marcan la salvación disputan sus encuentros en la tarde de este domingo.