El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025
El Zaragoza únicamente ha ganado en Mendizorroza. Avelino Gómez

El Mirandés clasifica sólo por delante del segundo peor colista desde 2015

El cuadro rojillo encadena ocho compromisos ligueros sin conocer la victoria y únicamente aventaja al Real Zaragoza en la tabla

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Los números son muy negativos, tanto que, sobrepasado el primer cuarto de competición liguera, el cuadro de Miranda todavía no sabe lo que es ganar ... en casa y encadena hasta ocho jornadas sin conocer el triunfo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10

    Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirandés clasifica sólo por delante del segundo peor colista desde 2015

El Mirandés clasifica sólo por delante del segundo peor colista desde 2015