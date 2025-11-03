El Mirandés clasifica sólo por delante del segundo peor colista desde 2015

Los números son muy negativos, tanto que, sobrepasado el primer cuarto de competición liguera, el cuadro de Miranda todavía no sabe lo que es ganar ... en casa y encadena hasta ocho jornadas sin conocer el triunfo.

Tras un inicio de temporada algo irregular, con tropiezos en 'casa' y dos victorias, consecutivas, de mucho mérito ante Granada y Albacete, el conjunto jabato no ha vuelto a encontrar la tecla. Variantes y cambios, pero pocas certezas a estas alturas.

Ya con Fran Justo fuera del banquillo mirandesista, el equipo buscará sumar su primera victoria como local ante el Sporting de Gijón. Cualquier momento es bueno para hacerlo, pero cabe destacar que, el domingo 16, será el Burgos en que visite la capital alavesa para protagonizar el derbi provincial. Con lo que sería ideal llegar con un buen resultado del compromiso previo.

Con nueve unidades en el zurrón, son cuatro de distancia con la permanencia, o lo que es lo mismo, dos partidos. No hay urgencia, todavía, pero el tiempo corre y los resultados deben ir llegando al casillero mirandesista si se quiere lograr la salvación.

Hasta la fecha, sólo un equipo ha sido peor que el Mirandés en la presente campaña. Este no es otro que el Real Zaragoza, que curiosamente ganó en Mendizorroza de visitante, y sólo ha sumado seis puntos en la primera docena de encuentros. Es el segundo peor colista de la última década en Segunda, únicamente el Alcorcón en la campaña 2020-2021, que registró cinco puntos en doce jornadas; el Cartagena, que hizo lo propio (23/24) con seis puntos en la 2023-2024, y el filial del Sevilla, en la 2017-2018 pueden compararse.