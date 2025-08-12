El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un guardameta de altura y mucha sobriedad bajo palos. E. C

El Mirandés cierra a Igor Nikic, el guerrero número 13

El portero montenegrino de 24 años ya está en la ciudad y llega para compertir con Juanpa por el puesto

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 12 de agosto 2025, 12:35

Igor Nikic ya está en Miranda. El Club Deportivo Mirandés sigue sumando piezas a su nuevo proyecto y, con la llegada del portero de 24 años, completa la nómina de porteros junto a Juan Palomares y Ale Gorrín

No era la primera opción de Alfredo Merino y su equipo, que preguntaron por la situación de varios guardametas nacionales, varios con mucha experiencia, y también recibieron ofrecimientos de algunos agentes; pero finalmente han optado por acudir al mercado internacional ante las altas pretensiones económicas de otros cancerberos.

En este punto surgió la oportunidad de Igor Nikic, de 24 años de edad, e internacional con Montenegro. El meta jugó la temporada pasada con el FK Dečić Tuzi de la Primera División de su país. Además, cabe destacar que debutó con la selección absoluta de su país el 11 de octubre de 2024, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 contra Turquía que finalizó con un resultado de 1-0 a favor del combinado turco tras el gol de İrfan Kahveci.

Con 1,95 metros e altura, destaca por su gran juego aéreo y, según algunos expertos en fútbol internacional, es un portero hecho y que muestra una gran sobriedad bajo palos. Nikic llega para competir el puesto de titular con Juan Palomares, que está cuajando una gran pretemporada con el conjunto rojillo y ha dejado actuaciones notables en varios amistosos.

La nueva incorporación ya está en la ciudad junto a su agente y familiares. Se convierte en el guerrero número 13 del escuadrón de Fran Justo, que seguirá sumando efectivos en los proximos días.

El Mirandés cierra a Igor Nikic, el guerrero número 13