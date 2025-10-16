Mirandés y Ceuta, dos clubes con una gestión similar y filosofías antagónicas

A ojos de la parroquia mirandesista, partía como uno de los rivales directos y firmes candidatos al descenso de categoría, más aún teniendo en cuenta ... que arrancó la competición con tres derrotas consecutivas en el torneo local para caer hasta el farolillo rojo de la tabla. Sin embargo, los entendidos en la materia ya advertían que la AD Ceuta había hecho bien los deberes en el mercado veraniego y, a buen seguro, iba a plantar batalla cuando el proyecto comenzase a cuajar.

Y es que, además de mantener la columna vertebral del equipo que logró el histórico ascenso al fútbol profesional, lo que suele ser habitual en la absoluta mayoría de clubes que ascienden; la directiva de la entidad caballa también optó por acometer refuerzos con veteranía, contrastada calidad y sobrada experiencia en la división.

Para ello, tocaba apretarse el cinturón, como ha reconocido el presidente ceutí, Luhay Hamido, en una entrevista reciente con As. El joven directivo sobrepasa por poco la cuarentena y ha logrado tres ascensos en los últimos cinco años al frente del club. Su receta, muy parecida a la del Mirandés, consiste, a grandes rasgos, en ir ahorrando parte del dinero anual para evolucionar un curso más tarde.

En este sentido, durante la última ventana estival, la dirección deportiva del Ceuta consiguió cerrar la contratación de Anuar (Real Vallladolid), Juanto Ortuño (CD Eldense), Manu Sánchez (Levante UD), Manu Vallejo (Racing Club Ferrol), Ankudinov (CD Mensajero), el exmirandesista Bassinga (UD Las Palmas), José Matos (Cádiz CF) Y Yann Bodiger (CD Tenerife).

Todos ellos con experiencia en Segunda y con una filosofía deportiva que se encuentra en las antípodas de los que impera en Anduva desde hace varios años; el apostar por futbolistas jóvenes, con hambre y sin experiencia. Dos maneras muy diferentes de luchar por un mismo objetivo: la permanencia.

Cinco de las ocho incorporaciones del Ceuta provienen de la propia Liga Hypermotion. Por otro lado, también llegó Bassinga, cedido por la UD, y Anuar, el fichaje 'estrella', un todocampista con más de 200 encuentros con el Pucela y que está llamado a liderar al equipo de su ciudad.

Crecimiento

Tras un inicio de competición negativo, el cuadro caballa ha ido ganando enteros en las últimas jornadas. Suma 12 puntos de los últimos 18 en juego, con cuatro porterías a cero consecutivas y media docena de partidos sin perder. Ha crecido mucho desde la solidez defensiva, lo que le permite llegar a la victoria con pocos goles a favor, lleva 8 por los 9 que registra el Mirandés.

En definitiva, se trata de un proyecto construido con veteranía, calidad y experiencia en Segunda. Seguramente con perspectiva cortoplacista, pero busca resultados desde el ya para asentarse en el fútbol profesional y seguir creciendo. El Mirandés se enfrenta a un club con una gestión económica similar, pero con una filosofía deportiva antagónica.