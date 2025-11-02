El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Mirandés cesa a Fran Justo
Justo dirigió por última vez al Mirandés ante la Culti. Factoría 9

El Mirandés cesa a Fran Justo

La derrota en el Reino de León frente a la Cultu ha sido la gota que ha colmado el vaso

María Ángeles Crespo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

«El Club Deportivo Mirandés S.A.D., tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual ... con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Fran Justo, que no continuará al frente del banquillo del CD Mirandés». Escueto, así ha sido el comunicado con el que el Mirandés ha hecho público que el técnico ourensano deja de estar al frente de la plantilla rojilla.

