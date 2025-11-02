El Mirandés cesa a Fran Justo

«El Club Deportivo Mirandés S.A.D., tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual ... con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Fran Justo, que no continuará al frente del banquillo del CD Mirandés». Escueto, así ha sido el comunicado con el que el Mirandés ha hecho público que el técnico ourensano deja de estar al frente de la plantilla rojilla.

Tras la derrota encajada el sábado frente a la Cultural Leonesa, un equipo que en este momento es 'de la mismo liga' que el Mirandés, la grada habló. Los aficionados que se desplazaron hasta León entonaron el habitual grito que se escucha cuando el descontento es la sensación que prima 'Justo vete ya, Justo vete ya', y eso fue lo que ha acabado colmando el vaso y precipitando lo que toda la afición venía dando por hecho, que si no se conseguía un resultado positivo la cita en el Reino de León sería la última para Fran Justo en el banquillo del Mirandés.

En el comunicado oficial hecho público este domingo, como no podía ser de otra manera, desde el consejo de administración se apunta que «el Club Deportivo Mirandés agradece el trabajo y el esfuerzo de Fran Justo durante su etapa como técnico esta temporada 2025-26 y le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales».

A partir de hoy y con cierta premura ya que la próxima cita competitiva para el Mirandés es el próximo viernes, día 7, el trabajo de la directiva y de Alfredo Merino para encontrar un sustituto para el cesado Fran Justo, que ha dirigido al Mirandés en doce partidos en los que ha conseguido un rédito tan escaso que ha precipitado su salida del club. En las doce citas los rojillos han sumado 9 puntos tras lograr dos triunfos, y tres empates y caer derrotados en siete ocasiones. Duelos en los que los jugadores a las órdenes de Fran Justo han hecho doce goles y han encajado veinte.

Tras el partido del sábado el propio Justo apuntaba que «esto es fútbol profesional y se necesitan resultados y rendimiento», palabras que fueron premonitorias ya que bajo su batuta el equipo no ha conseguido ninguna de las dos cosas y la consecuencia lógica, la que se estaba convirtiendo en un secreto a voces era la que se ha producido, el cese de Fran Justo.