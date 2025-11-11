El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno
Los trabajos para crear un nuevo lateral oeste en el estadio rojillo siguen su curso. Avelino Gómez

El Mirandés no ceja en su empeño de lograr el permiso para jugar en un Anduva en obras

El club mantiene nuevos encuentros con técnicos de LaLiga y municipales para que sea compatible desde enero

Ángel Garraza

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:04

Las obras para posibilitar el nuevo lateral oeste de Anduva siguen su curso. Si hay un comentario que se escucha en el entorno del estadio ... por parte de afición y curiosos, muchos de ellos asiduos al lugar, que se concentran para seguir en directo el desarrollo de los trabajos es que «esto va cogiendo forma. Vaya tribuna que habrá, va a quedar muy bien». La nueva grada ya deja ver, tanto desde el exterior como del interior del Municipal que el recinto rojillo cambiará de fisonomía para acoger unas instalaciones acordes a la categoría donde milita el club. En LaLiga.

