El Mirandés no ceja en su empeño de lograr el permiso para jugar en un Anduva en obras

Las obras para posibilitar el nuevo lateral oeste de Anduva siguen su curso. Si hay un comentario que se escucha en el entorno del estadio ... por parte de afición y curiosos, muchos de ellos asiduos al lugar, que se concentran para seguir en directo el desarrollo de los trabajos es que «esto va cogiendo forma. Vaya tribuna que habrá, va a quedar muy bien». La nueva grada ya deja ver, tanto desde el exterior como del interior del Municipal que el recinto rojillo cambiará de fisonomía para acoger unas instalaciones acordes a la categoría donde milita el club. En LaLiga.

Mientras tanto, el objetivo inmediato en este sentido es poder recibir los permisos correspondientes para jugar aquí a partir del mes de enero mientras se ejecuta el levantamiento y la colocación de todos los servicios.

Con tal fin se suceden, de nuevo, en estas fechas por parte de dirigentes y responsables de la entidad mirandesista encuentros periódicos con representantes de LaLiga (la próxima semana volverán a mantener una nueva reunión en Anduva, un hecho que ya se ha convertido en rutina), así como con técnicos municipales para abordar todo tipo de cuestiones relacionadas con la seguridad que habrá que garantizar para que el deseo que tiene todo el club se convierta en realidad.

Se trata de jugar ya, a partir del próximo mes de enero, cuando visite Miranda el Almería el fin de semana del 11 de enero, tal y como ya recogió EL CORREO, aunque las obras no estén finalizadas porque de un tiempo a esta parte todos son conscientes de que no estarán concluidas.

Eso es seguro. Ahora, el cometido reside en hacer 'convivir' el devenir de los trabajos con la seguridad que se debe trasladar para que Anduva pueda acoger un encuentro de liga de fútbol profesional. Ese es el objetivo y los movimientos al margen de lo puramente deportivo que realiza el club rojillo.

Tribuna sin utilizar Si hay visto bueno, no se descarta tener que reubicar unos partidos a aficionados y personal en el estadio

Recaba, actualmente, toda la información y requisitos necesarios para cumplir con los criterios de seguridad y para que en primer lugar los técnicos municipales y, posteriormente, los encargados de dar el visto bueno por parte de LaLiga puedan conceder su aprobación al objeto de que el Mirandés arranque la segunda vuelta ya en su hábitat natural, que es donde mejor se mueve para comodidad de todos los estamentos del club.

Como no van a estar las obras finalizadas se antoja prácticamente imposible que se pueda hacer uso de la tribuna ya en el mes de enero. Cabe recordar que uno de los aspectos primordiales radica en que las cámaras de televisión se puedan colocar para hacer viable las retransmisiones. No hay que olvidar que el ente televisivo es el que aporta la mayor cuantía para que LaLiga sea posible. Es el que paga y manda.

No se descarta tener que reubicar, llegado el caso y al menos para algunos partidos, a aficionados y demás personal que sigue y cubre los encuentros. Aunque no se ha confirmado de forma oficial y todo ahora es una posibilidad que está, por lo tanto, en estudio, el resto de graderíos que no están en obras, principalmente General, que es el más amplio, podría albergar a los abonados de Tribuna, si es que todavía no pueden ocupar sus asientos durante esos primeros duelos de 2026 en los que el Mirandés actuará como local.

De entrada, tiene dos consecutivos ante Almería y Andorra después de Navidad (fines de semana del 11 y 18 de enero). De momento, son opciones que se barajan sobre el terreno ante la opción de regresar a Anduva en enero, que es el auténtico reto del Mirandés para, al menos, completar la segunda vuelta, los encuentros como local, en su casa.

Inconvenientes

Ya se advirtió por parte de los dirigentes que esta temporada iba a estar rodeada de inconvenientes para todos. La obligación impuesta por la patronal del fútbol profesional para hacer la obra actual conlleva perjuicio para todo el club: equipos y afición. Al hilo de esta cuestión, los medios de comunicación quedarían emplazados de manera momentánea en la parte alta de General mientras se acondicionan las cabinas.

Desde el club, en definitiva, se intentan aportar soluciones a los problemas que puedan plantear los técnicos de uno y otro lado con el propósito de arrancar en unas semanas el permiso necesario para hacer compatible jugar en el Municipal mientras se realizan y terminan las obras.

Y es que nadie pasa por alto que volver a Anduva supondrá un estímulo y un acicate para que el primer equipo rojillo se acerque todavía más a alcanzar su objetivo deportivo.